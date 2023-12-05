Roca Grup, Keramischer OFENBAU’nın çoğunluk hissesini aldı

Roca Grup, 2045 yılına kadar karbon nötr olma hedefine ulaşmak için faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Avusturya'daki Laufen fabrikası ve Almanya'daki Keramischer OFENBAU’nın ortak projesi olan Avrupa Patent Ofisi tarafından tescilli ilk elektrikli tünel fırınına yatırım gerçekleştiren grup, Keramischer OFENBAU GmbH'nin sahibi olan Keramischer OFENBAU Holding GmbH'nin çoğunluk hissesini satın aldı.

“Bir başarı öyküsüne imza atmanın gururunu yaşıyoruz”

Roca Grup olarak üretim süreçlerini karbondan arındırmak için uzun vadeli planları olduklarını söyleyen Roca Grup CEO’su Albert Magrans, “Avusturya'daki Laufen fabrikası ve Almanya'daki Keramischer OFENBAU ile gerçekleştirdiğimiz ortaklık sayesinde, Avrupa ve dünya genelinde seramik sağlık gereçleri endüstrisini karbonsuz bir geleceğe taşıyan bir başarı öyküsüne imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu önemli projenin, sürdürülebilirlik konusunda sektör paydaşlarımızı doğru yönlendirecek cesur bir inovasyonun ve gelişmenin öncüsü olduğuna inanıyoruz. Seramik endüstrisinin geleceğini şekillendirecek ileri teknolojiyi daha da geliştirmeye yardımcı olacak olan ve dünya genelinde uygulanmasını sağlayan bu ortaklık, hem şirketimizin hem de çevremizin daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesine katkıda bulunacaktır.” diye konuştu.