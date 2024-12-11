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Roca Grup’tan üst yönetimde atamalar

Roca Grup, küresel stratejilerini daha etkin bir şekilde hayata geçirmek amacıyla yönetim yapısında önemli değişiklikler gerçekleştirdi. Bu kapsamda, daha yatay bir yapıya geçiş yapan Roca Grup, şirketin operasyonel verimliliğini artırırken, yerel pazarlarda daha hızlı ve etkili bir şekilde yer alacak.

Haber Merkezi
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Roca Grup’tan üst yönetimde atamalar
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Roca Grup, organizasyon yapısını güçlendirme ve büyüme hedeflerine ulaşma vizyonuyla yönetim kadrosunda önemli değişiklikler gerçekleştirdi. Yeni yapılanmada, Roca Türkiye’nin Genel Müdürlüğü görevine Dr.Murat Özyamanoğlu atandı. Daha önce CFO olarak görevini devam ettiren Özyamanoğlu bu kapsamda Roca Türkiye’nin finansal ve idari liderliğine de devam edecek.

Roca Türkiye’nin yeni döneminde, Mehmet Can Çevik ise Satış Geliştirme Müdürlüğü göreviyle satış ve proje yönetiminden sorumlu olacak ve pazarın ihtiyaçlarına yönelik projelerin etkin bir şekilde hayata geçirilmesini sağlayacak. Roca Türkiye’nin İş Geliştirme ve Ürün Müdürü Sibel Altuntaş da, Türkiye pazarındaki pazarlama ve iletişim çalışmalarını yönetmeye devam ederken ek olarak Orta Doğu pazarında da pazarlama iletişimi görevini üstlendi.

Mehmet Can Çevik ve Sibel Altuntaş, Grup’un Afrika ve Orta Doğu Genel Müdürü olarak görev yapan Xavier Rodrigo’ya bağlı olarak Türkiye’deki stratejik hedeflerin hayata geçirilmesinde öncülük edecekler.

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