Dünyanın önde gelen biyoteknoloji şirketlerinden Roche, 2025 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin grup satışları, ilaçlara yönelik yüksek talebin etkisiyle sabit döviz kuru bazında yüzde 7 artış göstererek 30,9 milyar İsviçre Frangı'na (İsviçre Frangı bazında yüzde 4 artış) ulaştı.

Roche İlaç Bölümü satışları yüzde 10 artarak 24 milyar İsviçre Frangı'na yükseldi. Büyümede en yüksek katkı; meme kanseri, şiddetli göz hastalıkları, hemofili A ve multipl skleroz gibi ağır seyirli hastalıklara yönelik tedavilere olan artan ihtiyaçtan kaynaklandı. Bu artış, 2024'ün ilk yarısına kıyasla sabit döviz kuru bazında 1,7 milyar İsviçre Frangı tutarında bir büyümeye karşılık geliyor.

Roche Diagnostik Bölümü satışları ise 6,95 milyar İsviçre Frangı seviyesinde gerçekleşti. Patoloji çözümleri ve kan tarama testlerine olan güçlü talebin Çin'deki sağlık fiyatlandırma reformlarının etkisini dengelemesiyle birlikte satışlar sabit kaldı.

“Yılın ilk yarısında güçlü büyüme ivmemizi sürdürdük”

2025'in ilk yarısına ait finansal sonuçlarını değerlendiren Roche Grup CEO'su Thomas Schinecker, “Roche'un güçlü büyüme ivmesi, yılın ilk yarısında da devam etti. Bu büyümeye, İlaç Bölümü'müzde sabit döviz kuru bazında gerçekleşen yüzde 11'lik artış önemli katkı sağladı. Karşılanmamış tıbbi ihtiyacın yüksek olduğu hastalık alanlarında birçok önemli onay aldık ve olumlu veriler açıkladık. Son altı ayda, portföyümüzde önemli ilerlemeler kaydettik ve dört potansiyel tedaviyi klinik geliştirme sürecinin son aşamasına taşıdık. Bu tedaviler; kan hastalıkları, nörolojik bozukluklar ve antibiyotik direncine karşı geliştirilen yenilikçi çözümleri içeriyor. Ürün portföyümüz ve sunduğumuz yenilikçi çözümler sayesinde güçlü performansımızı sürdüreceğimize olan güvenimiz tam. Bu başarılı sonuçlar, yıl sonuna ilişkin beklentilerimizi destekliyor” ifadelerini kullandı.