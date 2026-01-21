Roche, Genentech ile Kuzey Carolina yatırımını 2 milyar dolara yükseltti

Reuters’in haberine göre, tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte 2 binden fazla doğrudan istihdam yaratılması bekleniyor. Bu pozisyonlar arasında yüksek vasıflı üretim işleri, mühendislik ve inşaat alanları bulunuyor. Böylece hem üretim altyapısı güçlenecek hem de bölgedeki ekonomik canlılık artacak.

Tesis stratejik üretim ve rekabet avantajı sağlayacak

2029’da tamamlanması planlanan tesis, Roche’un ABD’deki uzun vadeli üretim stratejisinin merkezini oluşturacak. Şirket, yeni yatırım sayesinde üretim esnekliğini artırırken, metabolik hastalıklar ve ileri biyoteknolojik tedaviler alanında hızla ürün geliştirme imkânına kavuşacak. Bu hamle, Roche’un sektördeki konumunu güçlendirecek ve Kuzey Carolina’yı biyoteknoloji üretiminde stratejik bir üs haline getirecek.