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Roche ve Zealand Pharma arasında 5,3 milyar dolarlık anlaşma

İsviçreli ilaç şirketi Roche, obezite tedavisinde büyümek için Zealand Pharma ile 5,3 milyar dolarlık işbirliği anlaşmasına vardı.

Haber Merkezi
AA
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Roche ve Zealand Pharma arasında 5,3 milyar dolarlık anlaşma
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Roche'dan yapılan açıklamada şirketin, Zealand Pharma’nın obezite tedavisinin haklarını satın aldığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, Roche ve Zealand Pharma "Petrelintide" adlı ilacın geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için birlikte çalışacak.

İşbirliği ve lisans anlaşması kapsamında Zealand Pharma, Roche’dan 1,65 milyar dolar ön ödeme alacak. Performansa ve satışa dayalı ek ödemeler de dahil olmak üzere, anlaşmanın Roche'a nihai maliyetinin 5,3 milyar dolara kadar çıkması bekleniyor.

Zealand tarafından tip 2 diyabet ve obezite tedavisi için geliştirilen Petrelintide, klinik deneyinin ikinci aşamasında yer alıyor.

Roche ve Zealand Pharma ilacı ABD ve Avrupa'da ortaklaşa pazarlamayı, kar ve zararı paylaşmayı planlıyor. Roche, ABD ve Avrupa dışında ilacın pazarlama haklarına sahip olacak.

Anlaşmanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2025’in ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Bu arada, anlaşmanın duyurulmasının ardından Zealand Pharma’nın hisseleri bugün yüzde 37 değer kazandı.

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