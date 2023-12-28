Endüstriyel otomasyon şirketi Rockwell Automation’da üst düzey atama gerçekleştirildi. Elektrik ve endüstriyel otomasyon sektöründe 29 yıllık deneyime sahip olan Emrah Tekdemir’i ülke direktörlüğü pozisyonuna getirdi. Emrah Tekdemir yeni görevinde Rockwell Automation büyüme stratejisine liderlik edecek.

1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Emrah Tekdemir, daha sonra 2014 yılında Viyana Ekonomi ve İşletme Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans Programı’nı bitirdi.

1993 yılında Shneider Elektrik’te iş hayatına başlayan Tekdemir, burada Satış ve Pazarlama müdürü, iş geliştirme direktörü ve Irak, Orta Asya ve Kafkasya, Ukrayna ülke müdürü görevlerinde yer aldı. Schneider Elektrik’teki görevlerinde yıllardır başarılı işlere imza atan Tekdemir, Rockwell Automation’a ülke direktörü olarak atandı.