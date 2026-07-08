ROKETSAN, Assan Group'u 471 milyon dolara satın aldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "askeri casusluk" soruşturması kapsamında el konulan savunma sanayi şirketi Assan Group için bugün TMSF tarafından ihale düzenlendi. ROKETSAN 471 milyon dolara şirketi satın aldı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen "askeri casusluk" soruşturması kapsamında Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Assan Group'a el konulmuştu.
TMSF tarafından satışa çıkarılan şirket için bugün satış ihalesi düzenlendi.
ROKETSAN, tek katılımcı olarak katıldığı ihalede 471 milyon dolarlık teklifle Assan Group'un yeni sahibi oldu.