Rolex’ten yıl içinde ikinci fiyat artışı: Lüks saat piyasasında dikkat çeken hareketlilik

Rolex, altın saatlerinin küresel fiyatlarını bu ay ortalama yüzde 5 oranında artırdı. Böylece marka, İngiltere, Hong Kong ve ABD gibi önemli pazarlarda yıl içinde ikinci kez fiyat yükseltmiş oldu.

İki lüks araştırma platformu ile iki satıcıdan aktarılan bilgilere göre bu hamle, genel lüks tüketim piyasasında zayıflama görülmesine rağmen üst segment ürünlere yönelik talebin güçlü şekilde devam ettiğine işaret ediyor.

Şirket, ocak ayında da bazı pazarlarda fiyat artışına gitmişti. Ancak söz konusu artış küresel ölçekte değildi ve yalnızca altın saatlere yönelik yapılmamıştı.

Rolex ve Cartier zam yaptı

Reuters'ın aktardığına göre, Rolex’in yanı sıra diğer önde gelen lüks markalar da fiyatlarını artırdı. Richemont bünyesindeki Cartier, araştırma platformu WatchCharts’ın pazarlama müdürü Mark Xu’ya göre, geçen ay altın saatlerinde fiyatları yüzde 10’a varan oranlarda yükseltti.

Richemont, yıllık raporunda Cartier’nin de dahil olduğu mücevher markalarında ölçülü fiyat artışları uyguladığını belirtti. Şirket, bu artışlarda yükselen altın fiyatları ve kur dalgalanmalarının etkili olduğunu bildirdi.

Geçen yıl da sektör genelinde birden fazla fiyat artışı görülmüştü. Ancak bu durum, dünyanın en büyük saat üretim merkezlerinden İsviçre’ye yönelik ABD ithalat tarifelerinden kaynaklanmıştı. Söz konusu tarifeler şu anda yüzde 10 seviyesinde bulunuyor.

Lüks saat piyasasında sürpriz yükseliş

Rolex’in bu yıl ikinci kez fiyat artırması piyasada sürpriz olarak karşılandı. ABD’de sertifikalı ikinci el saat satıcısı Eric Boneta, “Kimse bunu beklemiyordu” dedi.

Buna karşın sektör analistleri, lüks saat piyasasının orta sınıf müşterilerin harcamalarını azaltmasına rağmen, “nadir yatırım parçaları” olarak pazarlanan saatleri çok varlıklı müşterilere satmayı sürdürdüğünü belirtiyor.

WatchCharts verilerine göre Rolex, ocak ayında Almanya, Hong Kong, Japonya, İngiltere ve ABD’de saat fiyatlarını ortalama yüzde 6,2 artırmıştı.

Rolex konuya ilişkin yorum yapmayı reddederken, Richemont Reuters’ın yorum talebine yanıt vermedi.

Altın fiyatlarındaki yükseliş lüks saat sektörünü vurdu

Altın fiyatları 2024’ten bu yana neredeyse ikiye katlanarak ons başına yaklaşık 4 bin 200 dolara ulaştı.

Lüks araştırma şirketi Data&Data’nın kurucusu Zouheir Guedri’ye göre, Rolex, Richemont, LVMH, Swatch, Breitling ve Chopard bünyesindeki bazı markaların altın saatlerinde ortalama fiyatlar geçen yıla göre yüzde 4 ila yüzde 6 arttı.

Guedri, lüks saat üreticilerinin hâlâ harcama gücü bulunan seçkin müşteri kitlesine ulaşmaya çalıştığını belirterek, markaların müşterileri “değerli metal ve daha üst segment modellere” yönlendirdiğini söyledi.

Bazı modellerde fiyat artışları çok daha yüksek oldu. Hollywood oyuncusu Paul Newman’ın 1970’lerde taktığı model olarak bilinen Rolex Cosmograph Daytona’nın beyaz altın versiyonu ABD’de 59 bin 100 dolara satılıyor. Bu modelin fiyatı bu yıl yüzde 14, 2024’ten bu yana ise yüzde 33 arttı.

Rolex talebi arzı aşmaya devam ediyor

Vontobel analistlerine göre, 20 bin İsviçre frangının üzerindeki saatlerin İsviçre ihracatı pandemi öncesi seviyelere kıyasla iki kattan fazla arttı.

Bu segment, 2025 yılında sektörün toplam 24,4 milyar franklık ihracat değerinin üçte ikisinden fazlasını oluşturdu. 2019’da bu oran yüzde 22 seviyesindeydi.

Online lüks saat platformu Chrono Hunter’ın halkla ilişkiler ve içerik müdürü Simon Lazarus, Rolex saatlerine yönelik talebin arzı aşmayı sürdüreceğini öngördü.

Lazarus, “Bu tamamen markanın arzu edilirliğiyle ilgili. Rolex her zaman en güçlü performans gösteren marka oldu” dedi.