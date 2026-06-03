Rolls-Royce Spectre Series II’yi sunuyor: Modern bir başyapıtın evrimi

Rolls-Royce Motor Cars, markanın ikonik süper coupé modeli Spectre’nin yenilenen yorumu Spectre Series II’yi tanıttı. Model, teknik ve tasarımsal açıdan hayata geçirilen kapsamlı geliştirmelerle dikkat çekiyor.

2022 yılında tanıtılmasından bu yana Spectre, zamansız tasarımı, dingin performansı ve zahmetsiz sürüş karakteriyle geniş çapta takdir toplayarak modern dönemin en önemli ve en çok övgü alan Rolls-Royce modellerinden biri haline geldi.

Spectre Series II, bu başarının üzerine inşa ediliyor. Yapılan yenilikler, modelin karakterini güçlendirirken onu geleceğin klasiği haline getiren özellikleri korumaya devam ediyor.

Kusursuz zarafet ile sessiz gücün buluşması

Spectre’ın menzili ve performansı halihazırda müşteri beklentilerini aşmış olsa da Goodwood’daki mühendisler Series II için aracın güç aktarma sistemini daha yüksek tepki ve kontrol sunacak şekilde ileri bir seviyeye taşıdı.

Bu kapsamlı iyileştirmeler, Black Badge Spectre’ın Rolls-Royce tarihindeki en güçlü model olma konumunu daha da güçlendiriyor. Güç çıkışı artık 442 kW’a ulaşırken, tork değeri 1.015 Nm’ye yükseliyor. Black Badge Spectre Series II’de ise Infinity Mode 500 kW gücü devreye sokarken, Spirited Mode 1.100 Nm’ye kadar tork sunuyor.

Yeniden geliştirilen batarya hücre teknolojisi sayesinde Spectre Series II’nin potansiyel sürüş menzili %18 artarak 628 km’ye (WLTP) ulaşıyor ve şarj süreleri %14 oranında kısaltılıyor. Bu durum, markanın hem elektrikli sürüşte dinginlik hem de performanstan taviz vermeyen mühendislik anlayışındaki kararlılığını pekiştiriyor.

Spectre: Bespoke zanaatkarlığı için kusursuz bir tuval

Spectre, Bespoke özel siparişlere yönelik talepte Phantom’un ardından ikinci sırada yer alarak markanın kişiselleştirme dünyasındaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Bespoke için neredeyse sınırsız kişiselleştirme olanaklara ek olarak Spectre Series II, müşterilerin daha iddialı ve ifade gücü yüksek özel siparişlere artan talebine yanıt olarak yeni tasarlanmış ve özenle işlenmiş detaylar, malzeme ve kaplama sunuyor.

Spectre’nin modern dönemin en zarif otomotiv tasarımlarından biri olarak kabul edildiğini belirten Domagoj Dukec (Director of Design, Rolls-Royce Motor Cars) sözlerine şöyle devam etti:

“Spectre’ın tasarımı, müşteriler tarafından sipariş kararlarını şekillendiren en temel unsurlardan biri olarak öne çıkarken, modelin gelecekte de seçkin otomobil koleksiyonlarının kalıcı parçalarından biri olacak. Spectre Series II için genişletilen malzeme ve zanaatkârlık seçenekleriyle, müşterilerimizin Spectre’ı kendi hikâyelerini anlatabilecekleri bir tuval olarak daha da yaratıcı bir yaklaşımla değerlendirme arzusuna doğrudan yanıt veriyoruz.”

Dış tasarımda zarif denge daha da güçlendirildi

Süper coupé’nin dikkat çekici fastback profili, sade yüzey tasarımı ve bölünmüş far imzası Spectre Series II’de korunarak markanın bu ilk ve geniş çapta beğeni toplayan tasarıma olan güvenini vurguluyor.

Lansmanından bu yana Spectre, dönemin en zarif otomotiv tasarımlarından biri olarak geniş çapta övgü toplamış ve şimdi Phantom Coupé ile birlikte Goodwood döneminin en saygın modelleri arasında yer alarak markanın koleksiyon değerine sahip ikonik otomobilleri arasına katıldı.

Spectre’ın kazandığı çok sayıda uluslararası ödül arasında, zamansız tasarımı jüri üyeleri tarafından istikrarlı biçimde övgüyle karşılanırken, müşteriler de modeli modern çağın gerçek bir başyapıtı olarak benimsemiş durumda.

Spectre’ın formunu ve yüzey tasarımını vurgulamak için Spectre Series II’ye özel Ethereal Blue adı verilen yeni bir solid dış renk geliştirildi.

Yeni 23 inç dövme alaşım jant tasarımı, her açıdan ışığı yakalayıp yansıtan çok yüzeyli (faceted) çok kollu bir yapıya sahip olup, jant 2,5 mm gibi son derece keskin radyüslerle dövülerek üretildi. Bu sayede yüzeyler, parlatma sonrasında bile keskin elmas benzeri netliğini koruyor. Her bir jant, bu hassas yüzey formunu elde etmek için altı saate kadar elle işleniyor ve iki farklı kaplama seçeneğiyle sunuluyor: kısmen parlatılmış ve tamamen parlatılmış.

İç tasarımda ifade gücü ve malzemede yenilik

Spectre müşterilerinin olağanüstü yaratıcı vizyonuna yanıt olarak Spectre Series II, iç mekân paletini önemli ölçüde genişleterek yeni malzemeler, rafine yüzey uygulamaları ve etkileyici derinlik ve çeşitlilik sunan el işçiliği detaylarla zenginleştiriliyor.

Bu yeni materyaller arasında, bambudan elde edilen çağdaş bir iç mekân rayon kumaşı olan Duality Twill öne çıkıyor ve ilk kez Spectre’da sunuluyor. İlhamını Côte d’Azur’daki Le Jardin des Méditerranées’nin etkileyici bambu koruluğundan alan bu özel malzeme, Sir Henry Royce’un bir dönem kış aylarını geçirdiği Villa Mimosa’ya komşu bu benzersiz peyzajın doğal zarafetini iç mekâna taşıyor.

Twill kumaş, sanatsal bir “Duality” grafiğiyle işlendi. Markanın kurucularının iç içe geçmiş iki R harfinden soyutlanarak oluşturulan tasarım, yelkenli yatlarda görülen birbirine dolanan halat çizgilerini andıran denizcilik esintileri taşıyor ve Fransız Rivierası’na ince bir gönderme yapıyor. Spectre Series II’de Duality Twill iç mekânı, 2,6 milyon adede kadar dikiş, 10 mil (yaklaşık 16 km) iplik içeriyor ve üretimi toplamda 25 saate kadar sürüyor.

Placed Perforation deri, Spectre Series II’de de sunularak hassasiyetle kesilmiş desenler aracılığıyla benzersiz sanat eserlerinin ortaya çıkarılmasını sağlıyor.

İlk uygulama için tasarımcılar, ay ışığı altında bulutların oluşturduğu değişken silüetlerden ilham alan bir desen tasarladı. Ön ve arka koltukların omuz ve baş dayanağı bölgelerine yayılan bu özel tasarım, 0,8 mm, 1,0 mm ve 1,2 mm olmak üzere üç farklı boyutta toplam 78.138 hassas delikten oluşuyor.

Aydınlatmalı kapı seçeneğine entegre edildiğinde ise desen, ışık kaynaklarına yaklaştıkça zarif bir şekilde çözülerek dağılıyor ve değişen gece gökyüzünde parıldayan yıldızları andıran yumuşak, atmosferik bir ışık etkisi oluşturuyor.

Yeni yüksek parlaklığa sahip Brindled Walnut kaplama, markanın malzeme seçiminde ve zanaatkârlık anlayışında benimsediği titiz yaklaşımın zarif bir yansıması olarak öne çıkıyor. Meyve vermeyen ceviz ağaçlarından elde edilen ahşap ile kaliteli kâğıt üretiminden arta kalan okaliptüs liflerini bir araya getiren bu kaplama, katmanlı ve zengin bir “kaplan çizgisi” deseni oluşturuyor.

Kaplama, cam parçacıklarından oluşan ince bir tozla zenginleştirilmiş bir lake katmanıyla mühürleniyor ve ardından son bir şeffaf koruyucu kat uygulanıyor. Bu işlem, kaplamaya derinlik ve hareket hissi kazandırıyor.

İç Mekân Paneli ve Saat Galerisi artık ön konsol boyunca kesintisiz bir şekilde uzanarak yeni Illuminated Fascia tasarımıyla bütünleşiyor. Yönlü dalga desenine sahip bu tasarım, yüzey boyunca akıyormuş gibi görünen 8.108 adet piksel benzeri aydınlatma unsurundan oluşuyor ve Spectre Series II’nin güçlü yatay karakterini vurguluyor.

Tasarım, Rolls-Royce’un Goodwood’daki merkezinin çevresinde yükselen South Downs ormanlarının üzerinde süzülen ve sürekli değişen sis tabakasından ilham alıyor.

Yeni bir saat tasarımı da sunuluyor. Tasarım, kusursuz okunabilirliği ön planda tutan hassas havacılık göstergelerinden ilham alıyor. Saat kadranı, döküm metal akreple yelkovana ve aracın modern karakterini yansıtan sadeleştirilmiş bir grafik tasarıma sahip. Yeni saat tasarımını barındıran özel vitrin bölümünde ayrıca, masif paslanmaz çelikten üretilmiş ve alttan aydınlatılan bir Spirit of Ecstasy figürü de sergileniyor.

Black Badge için cesur yeni bir renk paleti

Black Badge Spectre Series II’ye özel olarak geliştirilen yeni tasarım detayları, markanın asi ve sıra dışı karakterini daha da vurgulayarak güçlü, iddialı ve tavizsiz duruşunu ön plana çıkarıyor.

Yeni geliştirilen Iced Black Exterior Detailing seçeneği, aracın parlak dış trim detaylarının neredeyse tamamını mat bir yüzeyle dönüştürüyor. Bu uygulama; ön ızgara çerçevesi, yan çerçeve kaplamaları, tampon detayları, “Double R” ambleminin yan çerçevesi, kapı kolları ve Spirit of Ecstasy üzerinde uygulanıyor. Dikkat çekici bir şekilde, Pantheon Izgarası’nın dikey kanatları ise parlak yüzeylerini koruyor; bu tercih, aracın kimliğini muhafaza etmek amacıyla Rolls-Royce tasarımcıları tarafından alınmış bir karar olarak öne çıkıyor.

Black Badge için daha etkileyici bir görsel karakter yaratmak amacıyla yeni bir jant tasarımı da geliştirildi. Açık kollu tasarım, aracın güçlü fren sistemini ön plana çıkarırken; jantın en dış kenarına kadar uzanan parlak dış halka, yedi kollu yapının çapını daha belirgin hale getiriyor. Yüzeye entegre edilen ince cam parçacıkları zarif bir ışıltı etkisi yaratıyor. Bu dikkat çekici tasarım, özel yüksek sıcaklık kürleme süreciyle geliştirilen Iced Matte Black seçeneğiyle de sunuluyor. Böylece Black Badge tarihinde ilk kez bu yüzey kaplaması bir jantta kullanılıyor.

Spectre Series II: Güçlendirilmiş bütünlük

Spectre Series II ile gerçekleştirilen gelişim, modelin zamana meydan okuyan tasarım anlayışını ve kalıcı mühendislik mükemmeliyetini güçlü bir göstergesi olup bu gelişim, markanın genişleyen küresel Private Office ağı sayesinde daha yakın iş birlikleriyle şekillenen yeni bir özel sipariş döneminde ve her zamankinden daha geniş bir yaratıcı seçenek yelpazesiyle ortaya çıkıyor. Spectre’ın önemini en başından itibaren takdir edenlerin sezgilerine saygı duyan bu yaklaşım, aynı zamanda modeli gelecekte sipariş edecek müşterilere yeni ve daha geniş ifade olanakları sunuyor.

Spectre’nin Rolls-Royce için bir dönüm noktası niteliği taşıyan bir otomobil olduğunu belirten Chris Brownridge (Chief Executive, Rolls-Royce Motor Cars) sözlerine şöyle devam etti:

“Spectre, mühendisler, tasarımcılar ve zanaatkârlar tarafından şekillendirilmiş, müşterilerimizin içgörüleriyle geliştirilmiş ve dünya genelinde büyük beğeniyle karşılandı. Müşterilerimizin en çok değer verdiği sessizlik, zahmetsiz sürüş ve yüksek güç gibi özellikleri daha da ileri taşıyarak, Rolls-Royce’un elektrifikasyon çağında kusursuz bir uyum sergilediğini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu otomobilin dünya çapında gördüğü olağanüstü ilgi, Spectre’ı güncel ürün portföyümüzde Bespoke için en dikkat çekici 'tuval' modellerinden biri olarak konumlandırmış ve müşterileri giderek daha bireysel ve daha iddialı siparişler vermeye teşvik etmiştir. Spectre Series II ile bu olanakları daha da ileri taşıyoruz. Bu modern başyapıtın rafine edilmesi, 'Küçük şeyler mükemmelliği yaratır, ancak mükemmellik küçük bir şey değildir' diyen kurucu ortağımız Sir Henry Royce’un ruhuna uygun olarak gerçekleştirilmiştir.”

kullanım, Wraith, Dawn ve Phantom Coupé gibi diğer iki kapılı Rolls-Royce modelleriyle uyumlu kalmaya devam ederken, Spectre giderek daha fazla kişisel sürüş keyfi için kullanılıyor, neredeyse tamamen evde şarj ediliyor ve çoğunlukla tek başına sürülüyor; bu da onun gerçek bir sürücü odaklı Rolls-Royce kimliğini doğruluyor.

Spectre’ın zahmetsiz kullanım kolaylığı, birçok müşterinin onu günlük bir otomobil olarak benimsemesini sağladı. Avrupalı bir müşteri, teslimattan bu yana iki yıl içinde 50.000 km’den fazla yol kat etti — bu, tipik olarak bir Rolls-Royce için kaydedilen ortalama yıllık kilometrenin üç katından fazla.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, Los Angeles merkezli tanınmış bir koleksiyoner de Spectre’ı günlük bir yol arkadaşı haline getirdi. Markaya aktardığına göre, sahipliğinden aldığı özel keyiflerden biri, tepe üstündeki evinden aşağıdaki garajına yaptığı kısa yolculuk olup bu sürüşte otomobil, rejeneratif frenleme sayesinde başladığından daha fazla menzil ile varıyor.

Spectre’ın benzersiz sürüş deneyimi, bu otomobilin başarısının önemli göstergelerinden biridir. Müşteriler tarafından aynı zamanda uzun vadeli duygusal bir değer ve Bespoke kişiselleştirme için benzersiz bir tuval olarak kabul edilen Spectre, yaratıcı ifade özgürlüğü ve sürüş keyfiyle Spectre Series II’de hayata geçirilen rafine geliştirmelere de ilham verdi.