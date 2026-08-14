Rolls-Royce ve Reliance’tan savaş uçağı motoru ortaklığı

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Reliance Industries tarafından cuma günü yapılan açıklamada, planlanan ortaklığın Hindistan’ın beşinci nesil ve en gelişmiş hayalet savaş uçağı için motor geliştirilmesini hedeflediği belirtildi. “Gelişmiş Orta Boy Savaş Uçağı” (Advanced Medium Combat Aircraft-AMCA) olarak adlandırılan program kapsamında prototipin 2028 yılında kullanıma sunulmasının beklendiği kaydedildi.

Ortaklık kapsamında geliştirilecek motorun, Hindistan’ın söz konusu savaş uçağı programının ihtiyaçlarını karşılaması hedefleniyor.

Hindistan’da özel havacılık kompleksi değerlendirilecek

Reliance Industries ve Rolls-Royce’un iş birliği kapsamında Hindistan’da özel bir havacılık gaz türbini kompleksi kurulmasını değerlendireceği bildirildi.

Planlanan tesisin, savaş uçağı motorlarının geliştirilmesi ve üretimine yönelik yerli bir havacılık altyapısının oluşturulmasında kullanılması öngörülüyor.

Hedef yerli havacılık motoru ekosistemi oluşturmak

Reliance Yönetim Kurulu Üyesi Anant Ambani, Rolls-Royce ile kurulması planlanan ortaklığın hedefinin, İngiliz şirketin ileri itiş sistemlerindeki uzmanlığını Reliance’ın teknoloji, üretim, ölçek ve uygulama yetenekleriyle bir araya getirmek olduğunu belirtti.

Ambani, bu iş birliğiyle Hindistan’da yerli bir havacılık motoru ekosistemi oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.