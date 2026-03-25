Rolls-Royce’dan yepyeni bir vizyon: Coachbuild Koleksiyonu

Küresel müşteri taleplerine yanıt olarak Rolls-Royce Motor Cars, Coachbuild Koleksiyonu’nu sunuyor. Bu koleksiyon, süper lüks dünyasında tamamen yeni bir vizyon olup, gerçek bir coachbuild otomobil ile olağanüstü, yıllara yayılan deneyim programının tek bir bütün olarak tasarlandığı benzersiz bir yapıdan oluşuyor. Her bir Coacbuild Koleksiyonu nadir ve seçkin olurken, asla tekrarlanmıyor, tamamı Rolls-Royce tarafından tasarlanıyor ve tamamen yeni bir zemin üzerinde yaratılıyor. Markaya özel bir yakınlık ve bağlılık hisseden müşteriler, yalnızca davet yoluyla Rolls-Royce’un küresel Private Office ağı üzerinden programa katılmaya davet ediliyor.

Dünyanın farklı noktalarında, lüksün zirvesini arayan ve Rolls-Royce tasarımına olağanüstü bir tutku ile bağlı olan müşterilerle tanışma fırsatını bulduğunu belirten Chris Brownridge (Chief Executive, Rolls-Royce Motor Cars), sözlerine şöyle devam etti: “Müşterilerin, Rolls-Royce’un tamamen kendi hayal gücüne bırakıldığında ve coachbuilding’in sunduğu özgürlükle neler yaratabileceğini görmek istediklerini ve aynı zamanda bu yaratım yolculuğunu her aşamada deneyimlemek istediklerini açıkça gördüm. Coachbuild Koleksiyonu bu vizyonun bir sonucu. Bu, süper lüks dünyasında daha önce benzeri görülmemiş bir şey. Bu programın deneyimi, otomobilden ayrı düşünülemez; her ikisi de ilham kaynağı olan koleksiyonerlerin ve Rolls-Royce’un kendisinin mirasına yakışır bir özen ve vizyonla hayata geçirilecek.”

Eşi benzeri görülmemiş bir Coachbuilding mirası

Coachbuilding, marka kurulduğundan bu yana Rolls-Royce’un merkezinde yer alıyor. İlk yıllarda, şasi platformu uzman coachbuilder’lara teslim edilirdi. Bu ustalar, müşterinin en ince detayına kadar belirlenmiş talepleri doğrultusunda neredeyse sınırsız gövde formlarında tasarlar ve inşa ederdi, tıpkı Savile Row’da özel dikim bir takım elbise ya da Parisli bir haute couture atölyesinde tasarlanan bir elbise gibi. Charles Rolls ve Henry Royce, tek ve kritik bir kural getirdi: radyatör etrafında tanımlanan sabit oranlar, her otomobilin tartışmasız bir Rolls-Royce olarak kalmasını sağladı. Bu disiplin bugün de varlığını sürdürürken, 120 yılı aşkın bir süredir şekillenen kimliği koruyor ve yaratıcı özgürlüğe alan açıyor.

Dünyanın tasarım konusunda en sofistike koleksiyonerleri

Goodwood döneminde tanıtılan eşsiz coachbuild otomobiller – 2017’de Sweptail, 2021’de Boat Tail ve 2023’te Droptail – dünyanın en etkili koleksiyonerlerinin Rolls-Royce tasarımına uzun süredir beslediği derin bağlılığı daha da güçlendirdi. Aralarındaki önemli ve giderek artan bir kesim için bu hayranlık, zamanla çok daha derin bir duyguya dönüştü.

Bu grubu farklı kılan, sahip oldukları vizyonun niteliğiydi, tasarım sürecini doğrudan yönlendirmeyi amaçlamıyorlardı. Bunun yerine, Rolls-Royce’a tamamen kendisine ait bir eseri yaratması için güven duyma fikrine ilgi duydular ve markanın tasarım prensiplerini coachbuilding’in tam özgürlüğüyle ifade ettiğinde ortaya çıkacak olanı görmek istediler. Yıllar ve farklı coğrafyalar boyunca sürdürülen bu diyalog, Coachbuild Koleksiyonu’nun temelini oluşturdu.

Coachbuild Koleksiyonu programı

Bir Coachbuild Koleksiyonu programı, Rolls-Royce’un Coachbuild departmanı tarafından tasarlanan, inşa edilen ve tamamen el işçiliği ile hayata geçirilen, bütünüyle benzersiz bir gövdeye sahip gerçek bir coachbuild otomobille başlıyor. Bu otomobiller tamamen homolog edilmiş, yasal olarak trafiğe uygun ve sürmeye hazır üretilmiş oluyorlar. Her Coachbuild Koleksiyonu, sayıca kesin olarak sınırlı olup asla tekrarlanmıyor. Rolls-Royce markasına özel bir yakınlığı olduğu bilenen ve markanın böylesine olağanüstü bir projenin parçası olmaktan etkileneceğine inandığı müşteriler, programa markanın küresel Private Office ağı aracılığıyla davet ediliyor – Private Office’ler Dubai, Seul, Şanghay, New York ve Goodwood’daki Rolls-Royce merkezinde bulunan benzersiz, yaratıcı ve sosyal alanlardan oluşan lokasyonlardır.

Rolls-Royce, bu konsepte ilgi duyan koleksiyonerlerin aynı zamanda eşsiz deneyimlerin de koleksiyonerleri olduğunu fark ederek, bu anlayışı yansıtan, büyük bir özenle kurgulanmış bir program tasarladı. İlk Coacbuild Koleksiyonu kapsamında müşterilere, kapalı test tesislerine özel erişim imkânı sunularak otomobilin performans ve zorlu iklim koşullarındaki geliştirme sürecine doğrudan tanıklık etme imkânı veriliyor. Ayrıca, bu otomobilin hikayesiyle derin bir bağa sahip seçilmiş destinasyonlara özel yolculuklar gerçekleştiriliyor. Rolls-Royce içindeki en özel tasarım stüdyolarına nadir ve ayrıcalıklı erişim hakkı veriliyor. Süper lüks dünyasının farklı disiplinlerinden usta zanaatkârların atölyelerine kabul edilirlerken, bu zanaatkârların mükemmelliğe olan bağlılığı, Rolls-Royce’un kendi bağlılığıyla aynı değerde bulunuyor. Müşteriler ayrıca dünyanın en arzu edilen destinasyonlarında, her Coachbuild Koleksiyonu’nun arkasındaki tasarımcıların, projeyi şekillendiren ilham kaynaklarını ve tasarım felsefelerini paylaşacağı seçkin ve özenle kurgulanmış özel etkinliklerde bir araya geliyor.

İlk Coachbuild Koleksiyonu

Bir Rolls-Royce Coachbuild Koleksiyonu’nun tasarım ve mühendislik yaklaşımı – ayrıca üretilen otomobil sayısı, içindeki özellikler ve katılımın sunduğu deneyimler – sabit olmayıp her koleksiyonun benzersiz vizyonunu yansıtacak şekilde küratörlükle belirleniyor.

İlk Rolls-Royce Coachbuild Koleksiyonu, tamamen elektrikli bir otomobil olacak ve birçok müşterinin tamamen elektrikli bir Rolls-Royce’a duyduğu tutkuyu da yansıtacak. Coachbuild Collections programına ilham veren koleksiyonerlerin çoğu, elektrikli güç aktarma sisteminin Rolls-Royce deneyimini nasıl yükselttiğini kutlayan mevcut Spectre sahiplerinden oluşuyor. Bu kişiler için ilk Coachbuild Koleksiyonu’nun nasıl güçlendirileceği sorusunun tek cevabı vardı. Dünyanın en titiz koleksiyonerlerinin bu şekilde yanıt vermesi, Rolls-Royce’un elektrifikasyonla elde ettiği başarının en gerçek göstergesi oldu.

Coachbuild Koleksiyonu müşterilerinin, Rolls-Royce zanaatının mutlak zirvesini deneyimlemek istediğini belirten Chris Brownridge (Chief Executive, Rolls-Royce Motor Cars), sözlerine şöyle devam etti; “Nisan ayında açıklayacağımız şey, çağdaş Rolls-Royce coachbuilding’in zarif, dingin ve olağanüstü bir ifadesi olacak.”

İlk Coachbuild Koleksiyonu, derinlemesine kurgulanmış bir ilk ifade niteliğinde olup, koleksiyonerlerin vizyonu ve inançları kadar markanın kendi felsefesi tarafından da şekillendirildi. Daha fazla detay Nisan 2026’da açıklanacak.