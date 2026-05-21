Romanya’dan Otokar’a satın alma onayı
Otokar, Romanya merkezli Automecanica S.A’nın devralınmasına ilişkin süreçte Romanya Rekabet Otoritesi’nden izin çıktığını açıkladı.
Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, pay devri işlemine Romanya Rekabet Otoritesi tarafından izin verildiği bildirildi.
Otokar açıklamasında, Pay Alım Satım Sözleşmesi kapsamında öngörülen diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
Satın alma bedeli yaklaşık 85 milyon euro
Satın alma sürecinin ilk adımları ocak ayında atılmıştı.
29 Nisan 2026 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında, Automecanica S.A’nın sermayesinin %96,77’sini temsil eden payların yaklaşık 85 milyon euro bedelle devralınması planlanıyor.
Otokar, daha önce Romanya Milli Savunma Bakanlığı tarafından açılan ihaleyi kazanmıştı.
Şirket bu kapsamda Türkiye’de üretilen ilk COBRA II araçlarının teslimatlarını tamamlamış, 270’ten fazla araç geçtiğimiz aylarda Romanya’da göreve başlamıştı.
