Rönesans Enerji, enerji depolama sisteminde Alarko Gotion Green Energy’yi tercih etti

Yenilenebilir enerji üretimi kadar enerjinin doğru zamanda, doğru yerde ve kesintisiz biçimde kullanılabilmesine imkân tanıyan depolama teknolojileri de sektörün geleceğini belirleyecek kritik bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu perspektiften hareketle enerji depolama sistemlerinin Türkiye’de üretimi için kurulan Alarko Gotion Green Energy, ilgili yatırım gerçekleşene kadar Türkiye ve yurt dışında Gotion BESS’in pazarlama ve satış faaliyetlerini yürütüyor.

Bu hizmet kapsamında Rönesans Enerji ile kapsamlı bir anlaşmaya imza atan Alarko Gotion Green Energy, 88 MW kurulu güce sahip Sibel Rüzgâr Enerji Santrali için entegre enerji depolama çözümlerinin tedariğini gerçekleştirecek. Söz konusu sözleşme kapsamında Alarko Gotion Green Energy, rüzgâr enerjisi üretiminin depolanması, optimize edilmesi ve şebeke ile entegrasyonu amacıyla yüksek performanslı batarya teknolojileri, güç dönüşüm sistemleri (PCS), gelişmiş enerji yönetim sistemleri (EMS) ve trafo da dahil olmak üzere tüm ekipman ve çözümlerin tedarikini anahtar teslim şekilde üstlenecek.

Enerji depolama teknolojilerinin yenilenebilir üretim altyapısına entegrasyonu ile yenilenebilir enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması, kısıntı (curtailment) etkilerinin azaltılması ve şebeke güvenilirliğinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Türkiye’nin enerji yolculuğunda güçlü bir adım

Türkiye’nin yenilenebilir enerji yatırımlarında son yıllarda yakaladığı ivme, enerji depolama teknolojileriyle desteklendiğinde çok daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşuyor. Alarko Gotion’un ileri teknolojiye dayalı çözümleri, Türkiye’nin temiz enerji ekosistemine uzun vadeli katkı sunmayı hedefliyor.

Altek Alarko Genel Müdürü Hakan Aytekin, imzalanan anlaşmaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu;

“Alarko Enerji Grubu olarak Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümünde ortaya koyduğu iradeyi destekliyor, bu alandaki köklü deneyimimizi sürdürülebilirlik odağında geleceğe taşıyoruz. Bu vizyonun somut bir adımı olarak, yenilenebilir enerji üretiminde yüksek hedeflerle ilerlerken enerji depolama alanına Alarko Gotion Green Energy şirketimizi kurarak sektöre güçlü bir giriş yaptık. Depolama teknolojileri ile yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin ihtiyaç duyulan zamanda kullanılabilmesini sağlayarak, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltırken enerji arz güvenliğine de önemli bir katkı sunuyoruz. Enerjiyi depolayabilmek ülkemizde; fiyat dalgalanmalarını sınırlayarak, kriz anlarında kritik altyapıyı koruyan ve ekonomik istikrarı destekleyen stratejik bir yetkinlik kazandırıyor. Rönesans Holding ile imzaladığımız ilk tedarik anlaşmasını son derece önemli bir eşik olarak görüyoruz. Rönesans Enerji Grup Başkanı Sayın Emre Hatem’e ve Genel Müdür Sayın Ahmet Gökhan Gökdoğan’a şirketimize göstermiş oldukları güven için teşekkür ediyor, iş birliğimizin devamını diliyoruz.

Alarko Gotion Green Energy Genel Müdürü Nihat Aksüt ise, “Yenilenebilir enerji kaynaklarının doğası gereği kesintili üretim yapısı, enerji sistemlerinde yeni bir denge ihtiyacını beraberinde getiriyor. Gün içinde üretilen enerjinin talebin zirve yaptığı saatlerde kullanılamaması ekonomik verimlilik ve arz güvenliği açısından kritik bir mesele olarak öne çıkıyor. Bu noktada enerji depolama sistemleri, üretim ile tüketim arasındaki zaman farkını ortadan kaldırarak sistemin bütüncül verimliliğini artırıyor. Alarko Gotion Green Energy olarak, ileri teknolojiye dayalı çözümlerimizle Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sağlamaktan ve sektörde sürdürülebilir değer yaratacak projelerde yer almaktan memnuniyet duyuyoruz. Şirketimize göstermiş oldukları güven için Rönesans Enerji’ye teşekkür ediyor, bu önemli iş birliğinin tüm paydaşlar için hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.