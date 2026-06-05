Rönesans Enerji’ye EMEA Finance’tan üç ödül

Türkiye’nin en büyük üç yeşil enerji şirketinden biri olma hedefi doğrultusunda yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Rönesans Enerji, uluslararası finans dünyasının saygın organizasyonlarından EMEA Finance tarafından düzenlenen iki ayrı ödül programında toplam üç ödül kazandı. Rönesans Enerji, Türkiye'de hayata geçirdiği yenilikçi lisanssız yenilenebilir enerji yatırımlarıyla "Best Renewable Energy Deal", Gökçedağ Enerji satın alımıyla "Best M&A Renewables Deal in EMEA" ödüllerinin sahibi olurken, Alaçam Enerji'nin refinansmanına yönelik kredi işlemiyle de "Achievement Award" ödülüne layık görüldü.

Yetkinliklerimiz uluslararası arenada da takdir ediliyor

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Grup Başkanı Emre Hatem, "Enerji sektöründe artık yalnızca ne kadar kapasiteye sahip olduğunuz değil, bu kapasiteyi nasıl finanse ettiğiniz, nasıl yönettiğiniz ve geleceğin enerji sistemine ne kadar hazır olduğunuz önem taşıyor. EMEA Finance tarafından iki ayrı ödül programında üç farklı ödüle layık görülmemiz, Rönesans Enerji'nin yatırım geliştirme, finansman ve operasyonel yetkinliklerinin uluslararası ölçekte takdir edildiğinin önemli bir göstergesi. Özellikle Gökçedağ Enerji satın alımı ve Alaçam Enerji refinansmanı gibi işlemler, büyüme stratejimizin yalnızca yeni yatırımlara değil, değer yaratan finansal ve stratejik hamlelere de dayandığını ortaya koyuyor" diye konuştu.

Rönesans Enerji'nin Türkiye'nin enerji dönüşümünde aktif rol üstlenmeye devam edeceğini belirten Emre Hatem, şunları söyledi:

"Bugün 577 MW kurulu güce ulaşmış durumdayız. İki yıl önce 166 MW seviyesinde bulunan kurulu gücümüzü kısa sürede yaklaşık 3,5 katına çıkardık. Ancak bizim için büyüklük kadar önemli olan bir başka konu da güvenilir yeşil enerji üretimi. Hedefimiz yalnızca daha fazla yenilenebilir enerji üretmek değil; depolama teknolojileri, hibrit sistemler ve dijital çözümlerle daha esnek ve daha güvenilir bir enerji altyapısı oluşturmak. 2027 yılında 1.000 MW'a, 2028 yılında ise 2.000 MW kurulu güce ulaşmayı hedeflerken, küresel bilgi birikimi ve finansman erişimiyle Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlayan en güçlü yatırımcılardan biri olmayı sürdüreceğiz."

Uluslararası finans kuruluşları, yatırım bankaları ve enerji şirketlerinin projelerinin değerlendirildiği EMEA Finance ödül programlarında elde edilen bu başarı, Rönesans Enerji'nin yalnızca yenilenebilir enerji alanındaki büyümesini değil; aynı zamanda proje geliştirme, yatırım yönetimi ve finansman kabiliyetlerini de uluslararası ölçekte ortaya koyuyor.