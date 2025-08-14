Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın operasyonel karı 89 milyon Euro’ya ulaştı

Rönesans Holding’in ticari gayrimenkul ve yatırım şirketi olan ve portföyünde bulunan 16 ayrı yatırım ve yaklaşık 740 bin metrekarelik brüt kiralanabilir alanıyla pazar liderliğini sürdüren Rönesans Gayrimenkul Yatırım 2025 yılının ilk yarı mali sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Rönesans Gayrimenkul Yatırım yılın ilk yarısında operasyonel karını (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre TL bazında enflasyonun üzerinde yüzde 5 oranında artırarak 3,2 milyar TL’ye yükseltti. Şirketin Euro bazında operasyonel karı ise yüzde 20 artışla 89 milyon Euro olarak gerçekleşti. Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın 30 Haziran itibarıyla düzeltilmiş brüt varlık değeri TL bazında enflasyonun üzerinde yüzde 3 artışla 147 milyar TL, düzeltilmiş net aktif değeri ise yine enflasyonun üzerinde yüzde 3 artışla 125 milyar TL oldu.

2025’te kiracı cirolarındaki artış enflasyonun üzerinde

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Yağmur Yaşar, Türkiye'nin en büyük ticari gayrimenkul yatırım grubu olarak pazar liderliğini sürdürdüklerini söyledi. Dinamik yönetim anlayışıyla operasyonel verimliliklerinin sürekli arttığına dikkat çeken Yağmur Yaşar, “30 Haziran 2025 itibariyle 56,5 milyon ziyaretçi ve yüzde 99,2 doluluk oranına ulaştık. Bu tüm zamanların en yüksek doluluk oranıdır. Son 12 aydaki ziyaretçi sayımız ise 113 milyon olarak gerçekleşti. Mevsimsel zorluklara, değişken ekonomik iklime rağmen, 2025 yılında toplam ziyaretçi sayımızın önceki yılları yakalamasını bekliyoruz” diye konuştu.

Rönesans Gayrimenkul kiracılarının 2025 yılının ilk altı ayında cirolarını ortalama yüzde 39 oranında artırdığına dikkat çeken Yağmur Yaşar, aynı dönemdeki TÜFE büyümesinin ise yüzde 38 olduğunu hatırlatırken, söz konusu dönemde AYD’nin açıkladığı sektördeki ciro artışının ortalama yüzde 29 olduğunu vurguladı. Yaşar, “2025 yılının ilk yarısında da AVM’lerimizde toplam 14.391 metrekarelik bir alanı kapsayan, aralarında, Calvin Klein, Les Benjamins, Lacoste ve MAC One’ın de olduğu küresel çapta tanınan toplam 67 marka mağaza açtı. Yine Haziran 2025 itibarıyla portföyümüzdeki ofislerin büyük çoğunluğu tam doluluk oranına ulaştı” diye konuştu.

Yenilenen Maltepe Park büyümeye devam ediyor

Rönesans Gayrimenkul portföyünde bulunan Maltepe Park’ın gelirlerini artırmak için önemli bir iyileştirme operasyonundan geçtiğini anlatan Yağmur Yaşar, “Bu kapsamda, kiracı çeşitliliğini iyileştirmek amacıyla yeni kiracılarla anlaşıldı. Belirli kiracıların kullandığı geniş alanlar, sepet tüketiminin artmasına da katkıda bulunan yüksek gelirli kiracılara yer açmak için daraltıldı. Eski açık otopark alanında yeni restoranlar, kafeler ve spor alanları açıldı. Bu alan konut, ofis ve alışveriş merkezi alanlarını kusursuz bir şekilde entegre eden canlı bir sosyal ve kültürel merkeze dönüştürüldü. Maltepe Park, 2025 yılının ilk yarısında hem kiralanabilir alanda hem de toplam ciroda önemli bir büyüme kaydetti. 16 yeni mağaza açıldı ve toplam 4.246 m² alan kiralandı” dedi.

Karlı büyüme gelecek projelerimize yön veriyor

Bugüne kadar elde ettikleri başarı, kârlı büyüme ve güçlü finansmanın Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın gelecek projelerine de yön verdiğini vurgulayan Yaşar, şunları söyledi: “İstanbul’da Maltepe Park AVM ve Ofis’in bulunduğu parselde, iki bloğu konut, iki bloğu ofis ve 15 adet ticari üniteden oluşan Maltepe Park genişleme projemizin inşaatı devam ediyor. Konut tarafında ilerleme oranımız yüzde 49. Konut satışlarına Eylül ayında başlamayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra Antalya Konyaaltı'nda orta vadede portföyümüzdeki üçüncü Hilltown olacak bir AVM projesi geliştirmeyi planlıyoruz. Bu arada söz konusu projeyle Antalya Rönesans Gayrimenkul’ün faaliyet gösterdiği sekizinci il olacak. Bu proje için yaklaşık 150 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyoruz. Ümraniye’de bulunan ve 23 bin metrekare büyüklüğündeki arsamızla konut veya ofis projesi geliştirmeyi planlıyoruz. Rönesans Gayrimenkul Yatırım olarak hem organik hem de stratejik satın almalarla sürdürülebilir bir şekilde büyümemize devam edeceğiz.”

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Samsun olmak üzere yedi ilde bulunan Optimum, Hilltown ve Piazza markalı AVM’lerinin yanı sıra Maltepe Park ve Kozzy AVM’leriyle hizmet veren Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın portföyünde RönesansBiz Küçükyalı, Hilltown Ofis, Piazza Ofis ve Maltepe Park Ofis de bulunuyor.