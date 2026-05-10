Rosatom Genel Müdürü Likhachev, Siemens'le artık çalışmayacaklarını söyledi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Almanya’nın nükleer enerjiden vazgeçmesi nedeniyle küresel pazardaki rolünü kaybettiğine işaret eden Likhachev, Siemens'in de tedarikçi olarak "uygunsuz davranışlar" sergilediğini söyledi.

Kontrol sistemleri, otomatik süreç kontrol sistemleri, elektrik mühendisliği ve güç aktarım sistemlerinde artık Siemens ile bağlantılı olmayan çözümlere odaklandıklarını belirten Likhachev, "Onlarla çalışmayacağız. Gerekli çözümler için Rusya’da ve dost ülkelerde alternatifler bulduk." dedi.

Almanya, nükleer enerjiden çıkış kararı kapsamında 2023’te son nükleer santrallerini de kapatmıştı.

Siemens, Rosatom'la devam eden sözleşmeler kapsamındaki ekipman sevkiyatını yaptırımlar gerekçesiyle 2022 itibarıyla durdurmuştu.