Rosatom, rüzgarda kapasiteyi artırıyor

Rosatom, rüzgar enerjisi pazarında da büyümeye devam ediyor. Rüzgar enerjisi pazarına 2018 yılında giren Rosatom'un bu alandaki hacminin 2024 yılında 3,6 gigavat, yıllık cirosunun ise 1,6 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Rosatom uzmanlarına göre bu tutar, rüzgar türbinlerinin ve tüm rüzgar çiftliklerinin üretimi, gerekli altyapı ve teknik destek hizmetlerini karşılayacak düzeyde bulunuyor.

6 rüzgar santrali devrede

Rosatom'un rüzgar enerjisi bölümü NovaWind tarafından inşa edilen 6 rüzgar santrali, Rusya'nın üç bölgesinde faaliyet gösteriyor. Adigey Cumhuriyeti, Stavropol Bölgesi ve Rostov Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve toplam 720 megavat kapasiteye sahip rüzgar çiftlikleri geçen yıl 1,94 milyon megavattan fazla elektrik üretti.

Bu elektrik miktarı, konvansiyonel enerji kaynaklarından elde edilmesi durumunda ortaya çıkacak 680 bin tondan fazla karbondioksite eşdeğer emisyonu engelledi. Rusya'nın en büyüklerinden biri olan Kochubeevskaya rüzgar santrali ise yarım milyon megavatın üzerinde üretim yaparak, bu orana en yüksek katkıyı verdi. 60 megavat kapasiteye sahip olacak Berestovskaya rüzgar enerji santralinin inşaat ve montaj işleri tamamlanırken, Stavropol Bölgesinde bulunan üç santralden ikisi olan Kuzminskaya ve Trunovskaya santrallerinin inşaatı ise devam ediyor.

Ayrıca Rosatom, aynı bölgede iki rüzgar santrali için inşaat ruhsatı aldı. Rosatom’un rüzgar enerjisi santrallerinin toplam kapasitesinin 2027 yılına kadar 1,7 gigavata ulaşması planlanıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rosatom Genel Müdür Birinci Yardımcısı Kirill Komarov, şirketin sadece rüzgar santralleri inşa etmekle kalmayıp teknik düzenleme, personel eğitimi, rüzgar türbinlerinin üretiminin yerelleştirilmesi konusunda organizasyon, sertifikasyon, Ar-Ge görevlerini de üstlendiğini belirtti.

Komarov, "Yeni endüstrilerin nasıl geliştirileceğini diğerlerinden daha iyi biliyoruz zira Rusya'da ve dünyada nükleer enerji gelişiminin bir parçası olarak bu tür görevleri sürekli olarak yerine getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Düşük karbonlu enerji üretimi güçlendiriliyor

Ana görevi Rosatom’un elektrik üretiminin ön uç segmentleri ve teknolojik platformlarındaki çabalarını pekiştirmek olan NovaWind halihazırda bünyesinde VetroOGK, VetroOGK-2, VetroOGK-3 ve AtomEnergoPromSbyt şirketlerini barındırıyor.

Bu şirketlerden VetroOGK, VetroOGK-2 ve VetroOGK-3 rüzgar santrallerinin inşası, bakımı ve işletilmesi faaliyetleriyle uğraşırken, AtomEnergoPromSbyt ise endüstriyel tüketicilere yönelik enerji tedarik edilmesi, depolanması ve yönetim hizmetleri sunuyor.

NovaWind CEO’su Grigoriy Nazarov ise, enerji sektörünün Rusya’nın sosyal ve ekonomik kalkınmasına sağladığı katkıya işaret ederek, "Rusya, kendi geliştirdiği yeni teknolojiyi benimseyerek ve halihazırda oldukça verimli olduğu kanıtlanmış olan rüzgar enerjisi de dahil olmak üzere düşük karbonlu üretim geliştirerek enerji endüstrisini yeniden şekillendirmek için çalışmaya devam ediyor. Bölgelerin seçilmesine ve güç çıkışının tahmin edilmesine yönelik kapsamlı bir yaklaşım, rüzgâr çiftliklerinin güvenliğini ve güvenilirliğini, etkili performanslarını ve zamanında elektrik tedarikini garanti ediyor." değerlendirmesinde bulundu.