Rossmann Türkiye’ye, Stevie Awards 2026’dan 5 ödül birden

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Rossmann Türkiye’nin çalışan deneyimini merkeze alan bu dönüşümü; insan kaynakları uygulamalarının yanı sıra mağaza operasyonlarının yeniden tasarlanması ve iş sonuçlarına sağladığı katkıyla uluslararası platformlarda takdir edildi.

Dünyanın önde gelen iş dünyası ödül programlarından biri olan Stevie Awards kapsamında Rossmann Türkiye; Perakendede Yılın Şirketi, İnsan Kaynaklarında Başarı, Esnek ve Hibrit Çalışma Modellerinde Başarı kategorilerinde Altın, İnsan Kaynakları Yönetiminde Başarı kategorisinde ise Gümüş Stevie Ödülü'ne layık görüldü. Rossmann Türkiye ayrıca, The International Business Awards’ın bir parçası olarak gerçekleştirilen People’s Choice Stevie Awards for Favorite Companies global halk oylamasında 34 bin oyla Retail kategorisinde “Yılın Şirketi” seçildi. Rossmann Türkiye, böylece Stevie Awards 2026 kapsamında toplam 5 ödüle ulaştı.

Rossmann Türkiye’nin kazandığı ödüllerin dördü, Stevie Awards for Great Employers ve The International Business Awards programları kapsamında verilirken; People’s Choice Stevie Awards ise The International Business Awards kapsamında gerçekleştirilen global halk oylaması sonucunda verildi.

Stevie Awards 2026 kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce uzman tarafından değerlendirilen projeler arasında Rossmann Türkiye'nin uygulaması, çalışan refahını operasyonel verimlilikle birleştiren örnek bir dönüşüm modeli olarak öne çıktı.

Çalışan Deneyiminden Operasyonel Dönüşüme

Rossmann Türkiye'nin ödüle layık görülen "Haftada 2 Gün İzin" modeli, yalnızca mağaza çalışanlarına sunulan bir yan hak değil; mağaza operasyonlarının, iş gücü planlamasının ve liderlik yaklaşımının yeniden tasarlandığı kapsamlı bir organizasyonel dönüşüm projesi olarak hayata geçirildi.

Uygulama öncesinde bir yıl boyunca 50 mağazada gerçekleştirilen saha analizleri, çalışan geri bildirimleri ve dijital gözlemler doğrultusunda iş süreçleri yeniden tasarlandı. Katma değer yaratmayan operasyonlar sadeleştirilirken, dijital araçlar ve veriye dayalı iş gücü planlamasıyla mağaza verimliliği artırıldı.

Yeni çalışma modelinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla mağaza müdürlerine yönelik Mağaza Müdürü Geliştirme Programı, Mağaza Müdürü Yetiştirme Programı ve Mentor Mağaza Müdürü Programı hayata geçirildi. Böylece yöneticiler yalnızca yeni operasyon modeline değil, çalışan deneyimini destekleyen liderlik anlayışına da hazırlanmış oldu.

Sonuçlar Hem Çalışana Hem İşe Yansıdı

Dönüşümün etkisi yalnızca çalışan memnuniyetinde değil, şirket performansında da somut olarak görüldü. 2025 yılı ile 2026 Mayıs ayı arasındaki sonuçlar değerlendirildiğinde, mağaza çalışanlarındaki çalışan devir oranında yaklaşık 4 kat iyileşme sağlanırken, hedef gerçekleşme oranı yüzde yüzlerin üzerine taşındı. Rossmann Türkiye böylece çalışan refahı ile operasyonel verimliliğin birbirini destekleyen iki unsur olduğunu ortaya koyan güçlü bir iş modeli geliştirdi.

Jüriden Rossmann Türkiye’nin Dönüşüm Modeline Övgü

Stevie Awards jüri üyeleri, Rossmann Türkiye'nin projesini çalışanlara sunulan bir yan hak olmanın ötesinde; veriye dayalı, sürdürülebilir ve ölçülebilir sonuçlar üreten bir organizasyonel dönüşüm modeli olarak değerlendirdi.

Jüri değerlendirmelerinde özellikle çalışan devir oranındaki belirgin düşüş, performans artışı, operasyonel kazanımlar ve üst yönetimin dönüşüme verdiği güçlü destek öne çıktı. Pilot uygulamayla başlayan ve tüm mağazalara yayılan bu yaklaşımın, insan odaklı stratejiyi güçlü bir iş modeliyle buluşturduğu vurgulandı.

Çalışan Deneyimini Sürekli Geliştiren Bir Kültür

Rossmann Türkiye, çalışan deneyimini yalnızca insan kaynakları süreçlerinin değil, şirket kültürünün temel unsurlarından biri olarak konumlandırıyor. Çalışanlarını dinleyen, geri bildirimleri iş süreçlerine dönüştüren ve bu dönüşümü sürdürülebilir büyümeyle destekleyen şirket, 2026 yılında Forbes tarafından açıklanan "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinde de yer alarak çalışan odaklı yaklaşımını farklı platformlardaki başarılarıyla pekiştirdi.