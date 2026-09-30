Rossmann’dan 16’ncı yıla özel “Çok Çok Kazandıran” kutlama

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Türkiye’de 16’ncı yılını kutlayan Rossmann, yeni yaşını müşterilerine sunduğu fırsatlarla karşılıyor. Drogeriemarkt konseptiyle Türkiye’deki istikrarlı büyümesini sürdüren Rossmann, müşterilerine “iyi hissettiren alışveriş” deneyimi sunmaya ve farklı avantajlarla kazandırmaya devam ediyor.

Türkiye genelinde 226 mağazası ve 2.000’i aşkın çalışanıyla faaliyet gösteren Rossmann, fiziksel mağazalarının yanı sıra dijital kanallarıyla da müşterilerine ulaşırken, değişen ihtiyaç ve beklentilere yönelik ürün ve hizmetlerini sürekli geliştiriyor.

Rossmann Card’la her 500 TL’lik alışverişe bir çekiliş hakkı

Rossmann’ın 16’ncı yıl kutlamaları kapsamında düzenlediği “Çok Çok Kazandırıyor” çekiliş kampanyası, 1-29 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kampanya süresince Rossmann Card sahibi bireysel müşteriler; Türkiye genelindeki Rossmann mağazalarından, Rossmann mobil uygulamasından veya rossmann.com.tr üzerinden tek seferde gerçekleştirdikleri her 500 TL’lik alışveriş için bir çekiliş hakkı kazanacak.

Milli Piyango İdaresi onaylı kampanyaya, gerekli katılım koşullarını sağlayan tüm müşteriler katılabilecek. Böylece Rossmann müşterileri, ihtiyaçlarını avantajlı fiyatlarla karşılarken birbirinden değerli ödülleri kazanma fırsatı da yakalayacak.

61 talihliyi birbirinden cazip ödüller bekliyor

Ekim ayı boyunca tüm ürünlerde yüzde 60’a varan indirimler sunan Rossmann Türkiye, “Çok Çok Kazandırıyor” kampanyasıyla müşterilerine birbirinden değerli ödüller kazanma fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında; 1 kişi 2026 model tam elektrikli Mini Countryman E Favoured Plus, 5 kişi 2026 model Citroën Ami, 5 kişi 2024 model Vespa Elettrica 70 km/s, 50 kişi ise 10.000 TL değerinde Rossmann hediye çeki kazanacak. Böylece Rossmann Türkiye’nin 16’ncı yıl kutlamaları kapsamında toplam 61 talihli ödüllerin sahibi olacak.

Çekiliş 27 Kasım’da noter huzurunda gerçekleştirilecek

Kampanyanın çekilişi, 27 Kasım 2026 tarihinde Milli Piyango İdaresi ve noter huzurunda, isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.

Yeni yaşında da “İyi hissettiren alışveriş”

Rossmann, 16’ncı yılını “Çok Çok Kazandırıyor” söylemiyle kutladığı kampanyasıyla müşterilerine avantajlı alışveriş fırsatları ve değerli ödüller sunarken; geniş ürün çeşitliliği, özel markaları ve müşteri sadakatine verdiği önemle “İyi hissettiren alışveriş” deneyimini güçlendirmeyi sürdürüyor.

Türkiye’deki 16 yıllık yolculuğunda sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeye, müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına hızla yanıt vermeye odaklanan Rossmann; önümüzdeki dönemde de mağaza ağı, dijital kanalları ve ürün çeşitliliğiyle gelişimini sürdürmeyi hedefliyor.