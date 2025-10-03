Royal Canin Türkiye, ürün güvenliği için QR kod ile doğrulama sistemi oluşturdu

ANKARA (EKONOMİ)

Royal Canin Türkiye, bir ilki gerçekleştirerek ürün güvenliği için QR kod kullanmaya başladı.

Şirketten verilen bilgide, sahteciliğin önüne geçmek amacıyla Hologramlı QR Kod Ürün Doğrulama Sistemi oluşturulduğu, bu sayede hayvan sahiplerinin orijinal ürünü kullandığından emin olmasının sağlandığı vurgulandı.

Royal Canin Türkiye, bu alanda Türkiye’deki ilk uygulamayı hayata geçirmiş oldu. Kuru mamayı ambalajları üzerine yerleştirilen kodları alıcılar, cep telefonlarına indirdikleri Royal Canin Up uygulaması ile okutarak, ürünlerin orijinalliğini kontrol edebilecekler. Böylece sahte ürünlerin tüketiciye sunulması önlenecek.

Royal Canin Türkiye, bu uygulamayı Temmuz 2025 itibariyle başlattı.

Şirketten yapılan açıklamada, sistemin, sadece sahte ürünle mücadele değil, aynı zamanda içeriği belirsiz, sağlık sorunlarına yol açabilecek kötü ürünlerin kedi ve köpeklere verilmesini de önleyici fonksiyonuna da vurgu yapıldı.

"Yalnızca bugünü değil, geleceği de inşa etme sorumluluğu taşıyoruz"

Royal Canin Türkiye Ülke Müdürü Aslı Çelikkol, uygulamanın hayvan sağlığı açısından önemine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Royal Canin olarak, hayvanların sağlıklı bir yaşam sürebilmesinin güvenilir ve kaliteli beslenmeyle başladığına inanıyoruz. Bu anlayışla, beslenmeden eğitime, teknolojik çözümlerden sektörel iş birliklerine kadar pek çok alanda sorumluluk üstleniyoruz. Geliştirdiğimiz bu sistem yalnızca ürün güvenliğini değil; sektöre ve iş ortaklarımıza duyulan güveni de güçlendirecek.

Aynı zamanda hayvan sahiplerinin mama satın alma süreçlerinde şeffaflık ve güven ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunarak, tüm ekosistemin yarattığı değeri artıracaktır. ‘Hayvanlar için Daha İyi Bir Dünya’ vizyonumuz çerçevesinde yalnızca bugünü değil, geleceği de inşa etme sorumluluğu taşıyoruz. Bu doğrultuda beslenme yoluyla hayvan sağlığını desteklemeye ve sektöre yön veren projeler geliştirmeye devam edeceğiz.”

Royal Canun Up uygulaması kapsamlı bilgi sunuyor

Şirketten yapılan açıklamada, Royal Canin Up uygulamasının sadece ürün güvenliği doğrulama yapmadığını, hayvan sahiplerine ücretsiz beslenme danışmanlığı, yetkili satış noktası sorgulama ve kedi-köpek profili oluşturma gibi ek hizmetlere erişimi de sağlıyor.

Açıklamada şirketin teknolojiyi kullanarak bütünsel bir hizmet deneyimi de sunmayı hedeflediği, hayvan sağlığını her yönüyle destekleme amacını taşıdığı kaydedildi.