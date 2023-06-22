Royal Canin'den “Kedinizi Veterinere Götürün” kampanyası

ANKARA (EKONOMİ) – Kedilerin doğaları gereği hastalık belirtilerini gizleyebildiği, geç gösterdiği bu nedenle düzenli veteriner kontrolünün kedi ve insanların sağlığı için önemli olduğu bildirildi. Kedi ve köpek beslenmesi alanında faaliyet gösteren Royal Canin, sektörel dernek ve veteriner hekimlerle işbirliği içinde “Kedinizi Veteriner Hekime Götürün” kampanyası başlattı.

Kampanyaya yönelik yapılan açıklamada, şirketin yaptığı araştırmada, her 3 kedi sahibinden 1’inin hastalık belirtisine rağmen kedilerini sağlık kontrolünden geçirmediği sonucunun çıktığı belirtildi. Veteriner hekime gitmeme nedenleri arasında, hastalık belirtilerinin kendi kendine geçeceğine inanılması ve veteriner klinik ziyaret sürecinin kediler ve sahipleri için stresli bulunması öne çıktı.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO), Kedici Veteriner Hekimler Derneği (KEDVET), Kedi Hekimliği Derneği (KHEDİ), Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği (KLİVET), Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği (KHVHD) ve Acil Veteriner Hekimleri Derneği’nin (TuVECCA) katkı verdiği kampanya çerçevesinde, 14 Temmuz’a kadar farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacak.

Royal Canin ayrıca kampanya kapsamında sosyal medyada farkındalığı artırma amacıyla oluşturdukları #kedimklinikte etiketiyle her bir sağlık kontrolü paylaşımı karşılığı Göktürk Hayvanseverler Derneğine sahipsiz hayvanlar için 1 kg bağış yapacak.

Kampanyaya yönelik bir değerlendirme yapan Royal Canin Türkiye Ülke Müdürü Aslı Çelikkol, “Hayvan sağlığı, mutluluğu ve refahında kilit rol oynayan veteriner hekimlerimiz, hayvanlar ve sahipleri için yarattığımız değer dünyasının merkezinde bulunuyor. Bu projemizde de bilgi ve deneyimleri ile bize önemli meslek örgütleri ve dernekler eşlik ediyor. Hayvan sahiplerini bilgi ile desteklemek bizim önceliğimiz. Hayata geçirdiğimiz bu sosyal farkındalık kampanyası ile birlikte, kedilerin yavruluk döneminden itibaren düzenli veteriner kliniği ziyaretlerine başlamasını teşvik ediyoruz,” dedi.

Royal Canin Kurumsal İlişkiler Direktörü Çağla Çavuşoğlu da kedilerin dayanıklılığına yönelik yargının, hastalık belirtileri olduğunda veteriner hekime götürmeme ile sonuçlanabildiğini hatırlatarak, kedilerin doğası gereği hastalık belirtilerini göstermediklerini vurgulayarak, hastalığın gözle görülebilir hale geldikten sonra çok ilerlemiş olabileceğini, bu nedenle düzenli kontrolün önemli olduğunu anlattı.

Royal Canin’in yaptığı araştırmaya göre kedi sahipleri veterinere gitmeyi stresli bulurken, daha kolay bir süreç olması halinde düzenli veteriner hekime başvuracağını belirtenler yüzde 70’i buldu. Royal Canin Türkiye Marka Direktörü Koray Ramis de, kedi sahipleri için şirketin sosyal medya hesapları aracılığıyla kedi bakımı hakkında bilgi sunduklarını, etkinlikler düzenlediklerini belirtti.