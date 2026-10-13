Roze AI'dan Güney Kore'de 14,8 milyon dolarlık yeni sözleşme

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Şirketin tam iştiraki olan Roze AI Korea Co., Ltd. tarafından imzalanan üç yeni sözleşme, Güney Kore'deki kentsel dönüşüm ve ticari projeleri kapsıyor. Bugün yapılan açıklamaya göre anlaşmaların toplam değeri 14,8 milyon dolar, yani yaklaşık 19,88 milyar Güney Kore Wonu olarak kaydedildi.

Dijital ikiz ve yangın güvenliği teknolojisi

Sözleşme paketinin içinde şirketin afet önleme odaklı teknolojileri bulunuyor. Roze AI, projelere yapay zeka destekli yangın risk tahmin sistemi, dijital ikiz AI platformları, yangın koruma ekipmanları ve kurulum hizmetleri sağlayacak.

Şirket geçen hafta da aynı kapsamda 12,2 milyon dolarlık yeni sözleşmeler duyurmuştu. Böylece ekim ayı içinde Güney Kore'den alınan toplam iş hacmi 27 milyon doları aştı.

Çalışmalar 2027'de başlıyor

Projelerde saha çalışmalarının 2027'nin ilk yarısında başlaması planlanıyor. Roze AI, Physical AI (Fiziksel Yapay Zeka) olarak adlandırdığı afet önleme ve güvenlik yönetimi teknolojileriyle özellikle karma kullanımlı ve ticari yapılarda yangın güvenliğini artırmayı hedefliyor.