RSM Grup, üç ülkenin kesiştiği yere üs kuruyor

İmam GÜNEŞ

RSM Grup, Almanya’da stratejik bir yatırıma imza attı. 10 milyon Euro yatırımla Türk ihracatçıları için lojistik üssü kuran şirket, Eurokey Investments GmBH adıyla hayata geçirdiği yatırımı kasım ayında tamamlamayı planlıyor. Proje; 5 bin metrekare içinde bin 800 metrekare depo alanı, her katı 500 metrekare olan dört katlı ofis binasından oluşuyor. Ayrıca 3 bin metrekarelik bitişik arsayı da alan şirket bu projeye de 2024 yılında başlayacak.

Yaklaşık 20 yıl önce NATO’nun askeri üslerinden olan Almanya’nın Freiburg şehrindeki Breisgau Endüstri Bölgesi’nde kurulan lojistik merkez, aynı zamanda bulunduğu konum itibariyle de avantaj sağlıyor. Merkez, Fransa’ya 3, İsviçre’ye 35 kilometre mesafede. RSM Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, RSM Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mertöz ve RSM Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eğin projenin detaylarını ve grup şirketlerin çalışmalarını anlattı.

Almanlardan da talep var

Lojistik üssünde katma değerli ürünlerin yer aldığını ifade eden Rıdvan Mertöz, “Burada üretim yapan da var, ticari amaçla çalışanlar da. Burası, makine ve elektrik malzemeleri ile firmalarımızın malzemeleri için de bir üs olacak. Projenin yüzde 85’i tamamlandı. Kasım ayından önce depomuzun yüzde 70’ini, ofislerimizin yüzde 50’sini kiralamış oluruz. Türkiye’deki ihracatçıların burada lojistik amaçlı ihtiyaçlarını karşılamalarını hedefl iyoruz. Şimdiye kadar halı ve makina sektörlerinden talep aldık. Türk şirketlerin yanı sıra Almanlardan da yoğun talep var. Deponun tamamını bile isteyenler oldu” dedi.

Yatırım için Volksbank’tan kredi aldıklarını belirten Mertöz, “Türkiye’deki gibi krediler çok kısa vadeli değil. Bir yılı geri ödemesiz olmak üzere 10 yıllık kredi kullandık. Binamızın 15-20 yıl arasında kendini amorti edeceğini düşünüyoruz. Şimdiden görüştüğümüz birçok kişi burada yerini almak istiyor. Ama biz seçici ve katma değerli bakacağız. Burada endüstriyel ürünler yer alacak” ifadelerini kullandı.

İhracat birim değerini 30 dolara çıkardı

RSM Grup çatısı altında yer alan şirketlerin 2023 yılı cirosunun en az 120 milyon Euro olacağını kaydeden RSM Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mertöz ise cironun yüzde 80’ini ihracattan elde ettiklerini vurguladı. İhracatın yüzde 80’ini de Avrupa’ya yaptıklarını ifade eden Mertöz, Freiburg’daki lojistik merkezi aynı zamanda grup şirketlerinin ihracatını geliştirmek için bir üs olarak konumlandırdıklarını belirtti. Mustafa Mertöz, grup şirketlerin ortalama ihraç birim değerinin 30 dolar seviyesinde olduğuna da dikkat çekti.

Önce kertenkelelerin hayatı sonra inşaat

Avrupa’nın RSM Grup Şirketleri için en önemli pazar olduğunu vurgulayan RSM Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eğin, 2022 yılının Temmuz ayında projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Projenin her aşamasında maliyeti değil kaliteyi önemsediklerini dile getiren Eğin, “Gerek belediye, gerek OSB yönetimi bu açıdan bizleri takdir etti. Amacımız örnek bir proje oluşturmaktı. Bu kapsamda yeşil bir bina yaptık. Burada inşaat yapmak Türkiye’deki gibi değil. Hafriyatı bize verilen bir ay içinde almasaydık kertenkelelerin üreme dönemi olduğu için 6 ay bekleyecektik. Burada doğaya saygılı bir üretim anlayışı hakim” diye konuştu.

İngiltere ve Almanya’yı radarına aldı

Grup içinde lokomotif şirketin BİMED olduğunun altını çizen RSM Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, “Yaklaşık 2 yıl önce satın aldığımız BİMED ve Beta-Pak şirketlerimiz hızlı büyüyor. BİMED’in değerlemesi iki katına çıktı. Bini aşkın çalışanımızın 680’ini BİMED’de istihdam ediyoruz. Yurt dışında yeni şirket alımı için arayışlarımız var. Elektrik sektöründe bilinen, üretimi iyi olan bir fi rmayı bünyemize katmak için İngiltere ve Almanya’da çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.