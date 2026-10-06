Rubico, filosuna üçüncü MR tankeri ekledi

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Rubico, sipariş verdiği üçüncü yeni MR tankerin alımını tamamladığını duyurdu. Yeni inşa edilen tanker için büyük bir petrol tüccarıyla 7 yıllık kiralama sözleşmesi imzalandı.

Anlaşmaya göre sözleşme, tankerin teslimatıyla birlikte başlayacak. Sözleşme süresi 7 yıl olarak belirlendi. Kiracıya 4 yıl daha uzatma hakkı tanındı.

Potansiyel gelir 374 milyon dolara çıkabilir

Şirketten yapılan açıklamada finansal detaylara da yer verildi. Üç yeni MR tankerden elde edilecek toplam potansiyel brüt gelirin, uzatma opsiyonları dahil yaklaşık 226,3 milyon dolar olacağı belirtildi.

Mevcut filonun devam eden sözleşmeleri de hesaba katıldığında, tüm uzatma opsiyonlarının kullanılması halinde toplam potansiyel brüt gelir birikiminin yaklaşık 374,6 milyon dolara ulaşacağı ifade edildi.