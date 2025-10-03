Ruhsatı krizinde, Bursa Çimento yargıya gidiyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Çimento, Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin fabrikaya ait Gayrı Sıhhi Müessese (GSM) ruhsatı güncellemesini reddetmesine tepki gösterdi. Şirket, 1969 yılından bu yana faaliyette olan fabrikanın modernizasyon sürecinde tüm inşaat ruhsatlarının eksiksiz olarak tamamlandığını ve mevzuatın öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirildiğini vurguladı. Buna rağmen, belediyenin güncelleme başvurusunu onaylamadığını ve ilgili encümen kararının 1 Ekim 2025 tarihinde kendilerine tebliğ edildiğini duyurdu. Açıklamada: “Fabrikamızın GSM ruhsatı ile ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yapmış olduğumuz güncelleme başvurusu; fabrikamızın 1969 yılından beri faaliyette olmasına, son teknoloji ile dizayn edilen ve çevreci bir yatırım olan modernizasyon hattımıza ait tüm inşaat ruhsatlarının tam ve eksiksiz olmasına ve mevzuatın aradığı tüm gerekliliklerin yerine getirilmiş olmasına rağmen, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından güncellenmemiş olup, konuya ilişkin encümen kararı bugün (01.10.2025 tarihinde) tarafımıza tebliğ edilmiştir” denildi.

Bursa Çimento açıklamasında, “Haksız ve hukuki dayanaktan yoksun bu uygulamaya karşı yasal yollara müracaat edilecektir” ifadesiyle hukuki süreç başlatacaklarını belirtti.