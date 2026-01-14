Rus otomobil devi Avtovaz 2025'te satış kaybı yaşadı

Avtovaz’ın Satış ve Pazarlama Müdür Yardımcısı Dmitriy Kostromin, şirketin 2025 yılı performansını değerlendirmek üzere başkent Moskova’da gazetecilerle bir araya geldi.

Lada pazar payını artırmayı hedefliyor

Kostromin, Lada marka otomobillerin Rusya’daki yeni binek ve hafif ticari araç pazarındaki payının geçen yıl yüzde 24 olduğunu, bu oranı 2026’da yüzde 25’e çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Şirketin toplam satışlarının 2025’te yüzde 26 düşerek 338 bin adede gerilediğini belirten Kostromin, bu rakamın devlet sözleşmelerini de kapsadığını ifade etti.

Bununla birlikte, Avtovaz’ın ihracatının söz konusu dönemde yüzde 31 artarak 23 bine yükseldiği bildirildi. Kostromin, Rusya’daki otomobil satışlarının önce durma noktasına geldiğini, ardından Çinli şirketlerin ihracatını artırması ve yerli üreticilerin üretimlerini güçlendirmesiyle toparlanma sürecine girdiğini vurguladı.

Öte yandan, Rusya Merkez Bankası’nın sıkı para politikası nedeniyle 2025’in ikinci yarısından itibaren düşüş gösteren yeni otomobil satışlarının, 2026’nın ikinci yarısında tekrar yükselmesi bekleniyor.