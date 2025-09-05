RUSAL alümina üretiminde makine dinleme teknolojisini kullanan ilk şirket oldu

Dünyanın en büyük alüminyum üreticilerinden RUSAL’ın Mühendislik Departmanı, öğütme ünitesini kontrol etmek üzere bir makine dinleme sistemi geliştirdi ve bu sistemi Krasnoturinsk alümina tesisindeki küçük ölçekli bir yaş öğütme ünitesinde başarıyla test etti.

RUSAL'dan bir ilk: Makine dinleme teknolojisi devrede

Bugüne kadar birçok makine görüsü teknolojisi geliştiren ve uygulamaya alan RUSAL, şimdi ilk kez makine dinleme teknolojisini hayata geçiriyor. Öğütme ünitesine yerleştirilen vibroakustik sensörler, operasyonel sesleri kaydedip dijital sinyallere dönüştürüyor. Matematiksel bir algoritma bu sinyalleri analiz ederek, titreşim frekansı ve büyüklüğüne göre öğütme ünitesinin cevher yükünü belirliyor. Ardından sistem, öğütme ünitesine otomatik ayarlamalar yapması için talimat veriyor. Algoritma, ses örüntüleri ile öğütme ünitesi yüklemesi arasındaki kesin ilişkiyi tanıyacak şekilde eğitildi ve süreçle ilgisi bulunmayan gürültüleri yok sayabiliyor.

Yük dengesizliği, öğütme kalitesini ve alümina verimini tehdit ediyor

Öğütme ünitesinde optimal yükün korunması; enerji verimliliği, öğütme kalitesi ve ekipman güvenliği açısından kritik öneme sahip. Ünitenin yetersiz yüklenmesi elektrik israfına yol açarken öğütme bilyeleri, cevher yerine öğütme ünitesi astarına çarparak aşınmaya neden oluyor. Aşırı yüklenme ise iri ve düşük kaliteli bir öğütmeye neden oluyor. Bu durum, sonraki liç (çözeltiyle ayırma) sürecinin verimliliğini azaltıyor ve alümina verimini düşürüyor. Uzun süreli aşırı yüklenme ayrıca öğütme ünitesinin bakım-onarım sıklığının artmasına neden olabiliyor.

RUSAL’ın Alümina Üretimi Mühendislik ve Teknoloji Direktörlüğü, makine dinleme teknolojisinin Achinsk Alümina Rafinerisinde uygulanabilirliğini değerlendirmeye başladı. Achinsk, dünyada nefelin ve kireçtaşı cevher karışımını işleyen tek alümina rafinerisi olma özelliğiyle öne çıkıyor. Buradaki öğütme ekipmanlarının titreşim ve ses örüntüleri, boksit öğütme ünitelerinden farklılık gösteriyor. Bu nedenle sistemin, optimum performansı garanti edebilmesi için özel olarak ince ayarlarla uyarlanması sağlanacak.