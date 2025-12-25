Rusya, ExxonMobil’in Sakhalin-1 hissesini satması için süreyi 2027’ye uzattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ExxonMobil’in Sakhalin-1’deki yüzde 30’luk hissesini satması için verilen süreyi bir yıl daha uzattı. Yeni tarih 1 Ocak 2027 olarak belirlendi. Bu adım, Exxon’un 2022’de Ukrayna krizi sonrası Rusya’dan çıkmasının ardından yaşadığı finansal kayıpları telafi etmesini kolaylaştıracak.

Exxon ve Rosneft’in rolü

Exxon, 2022 Nisan ayında projedeki payı nedeniyle 4,6 milyar dolarlık değer düşüklüğü kaydı aldı. Rus enerji devi Rosneft ile yapılan görüşmeler, Exxon’un zararlarını telafi etmeye yönelik ilk adımlar olarak değerlendiriliyor. Ancak sürecin hızlanması, Ukrayna’daki barış süreci ve Batı yaptırımlarının hafiflemesine bağlı.

Sakhalin-1 projesinde Exxon ve Rosneft’in yanı sıra Hindistan’dan ONGC Videsh ve Japonya’dan SODECO da ortak yatırımcı olarak bulunuyor. Rus hükümeti, tüm ortakların hisselerini korumasına izin verdi.

ONGC, payını sürdürmek için bir “abandonment fonu” oluşturacak. Bu fon, sahayı kapatma, ekipman sökme ve çevresel temizliği sağlamak için ayrılıyor. Böylece şirket, sahadan ayrılırken ortaya çıkabilecek maliyetleri garanti altına almış oluyor.

Sakhalin-1’in önemi ve bölgesel etkisi

Sakhalin-1, Rusya’nın kuzeydoğusundaki Sakhalin Adası’nda yer alan büyük bir petrol ve gaz projesi. ExxonMobil, 1990’lardan bu yana projede faaliyet gösteriyor. Proje, Rusya’nın enerji üretiminde kritik bir rol oynarken, bölgesel ekonomik açıdan da büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, Sakhalin-1’deki bu ortaklık yapısının ve fonlama düzenlemelerinin, projeye yatırım yapan şirketler için riski azaltacağını belirtiyor. Ayrıca sürenin uzatılması, Exxon’un finansal kayıplarını toparlamasına ve Rusya’daki enerji piyasasındaki pozisyonunu yeniden değerlendirmesine olanak tanıyacak.

Gelecek adımlar

Projede ilerleyen süreç, büyük ölçüde Ukrayna’daki barış süreci ve Batı yaptırımlarının hafiflemesine bağlı. Analistler, Exxon ve diğer yabancı yatırımcıların Sakhalin-1’deki hisselerini sürdürmesi durumunda, Rusya’nın enerji sektöründe uzun vadeli iş birliklerinin de şekilleneceğini belirtiyor.