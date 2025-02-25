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Rusya'nın dev bankasının kârı rekor kırdı!

Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB'nin net karı rekor seviyeye ulaştı.

Haber Merkezi
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Rusya'nın dev bankasının kârı rekor kırdı!
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Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB'nin net karının 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 27,6 artarak, 551,4 milyar ruble (yaklaşık 6,3 milyar dolar) ile rekor seviyeye çıktığı bildirildi.

VTB'den yapılan yazılı açıklamada, bankanın net karının geçen yılın son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 215,6 artarak 176,4 milyar rubleye çıktığı belirtildi.

Banka varlıklarının geçen yıl, 2023'e göre yüzde 22,8 artarak 36 trilyon rubleyi geçtiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu dönemde bankanın net karının da yüzde 27,6 artarak, 551,4 milyar ruble ile rekor seviyeye ulaştığı kaydedildi.

VTB Başkan Yardımcısı Dmitriy Pyanov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı değerlendirmede, geçen yıl elde edilen rekor kara rağmen bankanın bu yıl temettü ödemesi yapmayı planlamadığını söyledi.

Rusya Merkez Bankasının politika faiz oranını yüzde 21 seviyesinde tuttuğuna işaret eden Pyanov, "Sermaye yeterliliğini artırma yeteneğimizi etkileyebilecek, eş zamanlı ortaya çıkabilecek eşi görülmemiş sayıda olumsuz faktör bulunuyor." dedi.

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