Rüya Bayegan’a enerji sektöründe kadın liderliğine katkıları için yaşam boyu başarı ödülü verildi

Ödül, 1 Ekim 2024'te Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentinde düzenlenen Gulf Intelligence Enerji Pazarları Forumu'nda, ADNOC Trading CEO’su Ahmad Bin Thalith tarafından takdim edildi.

Uluslararası seçim komitesi, Rüya Bayegan’a “küresel enerji piyasalarındaki lider stratejileri ve yenilikçi yönetim anlayışı” nedeniyle bu ödülü verdi.

Bu prestijli ödül, her yıl Asya, Orta Doğu ve Afrika’da enerji ve ticaret yollarının dönüşümüne katkıda bulunan güçlü küresel liderlere veriliyor. Rüya Bayegan, bu yeni yaşam boyu başarı ödülünü alan ilk kişi olarak tarihi bir başarıya imza attı.

Geçmiş ödül sahipleri arasında Petronas’ın eski üst düzey yöneticisi Arif Mahmood, TotalEnergies’in ticaret biriminin başkanı Thomas Waymel ve BAE’nin ADNOC Grubu CEO’su Sultan Al-Jaber gibi önemli isimler yer alıyor.

Rüya Bayegan’ın başarı öyküsü ve vizyonu

Rüya Bayegan’ın başarısı, yalnızca enerji ticaretindeki stratejik hamleleri sayesinde değil, aynı zamanda BGN’in düşük karbon emisyonlu ürünlere yönelik yaptığı yatırımlar ile de sağlanmıştır.

Rüya Bayegan’ın liderliğinde şirket, dünya çapında en büyük LPG ticaret birimlerinden birini kurmanın yanı sıra LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ve SAF (sürdürülebilir havacılık yakıtı) gibi yeni ticaret alanlarına yatırım yaptı ve karbon giderimi üzerine projeler geliştiriyor.

Son olarak, BGN Energy’nin yakın zamanda kurulan orta ve üst akış yatırım birimi, petrol üretimine yatırım yapmanın yanı sıra 2030’a kadar önemli ölçüde yenilenebilir enerji kapasitesi yaratmayı da planlıyor.

Fujairah töreninin önemi

2019 yılında kurulan ARAMCO Yeni İpek Yolu Yılın CEO'su Ödülleri, enerji ticaretinde fark yaratan liderleri onurlandırmaktadır. Asya ve Orta Doğu'nun kesişim noktasında stratejik bir konuma sahip olan Fujairah, enerji ticaretinde hem tarihi hem de modern bir öneme sahiptir ve ödül töreni için oldukça uygun bir lokasyon olarak öne çıkmaktadır.

BGN küresel enerji devi haline geldi

Rüya Bayegan’ın liderliğinde BGN, bölgesel bir oyuncudan küresel bir enerji devi haline geldi. Dubai, Cenevre, Houston, Londra, Rotterdam ve Singapur gibi stratejik enerji merkezlerinde 22 lokasyonda faaliyet gösteren BGN, 750'ye yakın çalışanıyla küresel sahnede önde gelen bir konuma ulaştı.

Rüya Bayegan, yenilikçi vizyonu ve büyümeye olan bağlılığı sayesinde BGN’i önemli bir küresel oyuncuya dönüştürdü. Kendisi ayrıca, sıvı gaz ve amonyak gibi geçiş yakıtlarını taşıyan 12’den fazla yeni geminin inşa sürecini yönetiyor, bunları en çok ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırarak büyüyen BGN ticaret platformunu da destekliyor.

İnsanlara özen gösterme her zaman Rüya Bayegan’ın önceliği oldu. Kendisi, çalışanların aile refahını gözeten, hastanelere ve okullara bağışta bulunan ve deprem yardımına destek sağlayan sosyal sorumluluk projeleri başlattı. Ayrıca, BGN’in yeni işe alımlarının %50’sinin kadınlardan oluşmasını hedeflemekte ve yeni nesil enerji liderlerini desteklemektedir.