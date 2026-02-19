Rüzgar enerjisi sektörü COP 31 öncesi bir araya geliyor

ANKARA(EKONOMİ)

Türkiye’nin ev sahipliğinde kasım ayında Antalya’da düzenlenecek COP 31 öncesinde, rüzgar enerjisi sektörünün oyuncuları Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği tarafından düzenlenen Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi’nde (TÜREK) bir araya geliyor.

Ankara Sheraton Otel’de bu yıl 15’incisi düzenlenen toplandı, 12–13 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kongrenin Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapacağı tarihi bir dönemeçte düzenleneceğini dile getiren Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İbrahim Erden, “TÜREK 2026, yalnızca bir sektör buluşması değil; Türkiye’nin rüzgar enerjisindeki iddiasını küresel ölçekte ortaya koyduğu stratejik bir eşik olacak” dedi.

Erden’in verdiği bilgilere göre kongrede, enerji politikalarından yatırım ve finansman modellerine, teknoloji ve dijitalleşmeden yerli üretim ve tedarik zincirine, depolama çözümlerinden deniz üstü vizyonuna kadar uzanan kritik kongrenin COP31 öncesinde Türkiye’nin enerji dönüşümündeki kararlılığını, sanayi gücünü ve yatırım potansiyelini dünyaya güçlü bir mesajla taşıyarak sektörün gelecek yol haritasını şekillendiren ana platform olmayı hedeflediğini aktardı.

TÜREK’in Türkiye’nin temiz enerji dönüşümü ve sürdürülebilir kalkınma vizyonunun en önemli buluşma noktası olacağının altını çizen İbrahim Erden sözlerine şöyle devam etti:

"TÜREK 2026, bu yıl özellikle yabancı paydaşlarımızın ve uluslararası misafirlerimizin katılımıyla, COP31 öncesi yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği gündeminde erken ve stratejik bir buluşma niteliği taşıyacak."

Yıl boyunca gerçekleştirilecek paydaş toplantıları, uluslararası delegasyon katılımları ve hazırlanacak raporların bu ortak hedefe hizmet edeceğini vurgulayan Erden, “Rüzgar enerjisinin geleceğini bugünün koşullarıyla sınırlamıyoruz. Onu, yarının Türkiye’sini şekillendirecek temel alanlardan biri olarak görüyoruz. Kamu, özel sektör ve tüm paydaşlarımızla birlikte güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir bir rüzgar enerjisi ekosistemini kararlılıkla inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.