Rüzgar enerjisinde kapasite artıyor, dünya nefes alıyor

2022 yılında global ölçekte yaşanan enerji krizi, başta rüzgar enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerjiler için benzeri görülmemiş bir ivmeyi tetikledi. Net sıfır hedeflerine ulaşabilmenin ön koşulu olarak görülen rüzgar enerjisinden elektrik üretimi, küresel ısınma ve hava kirliliği karşısında kritik bir rol oynuyor.

Öyle ki Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi’nin (GWEC) yayınladığı raporda, toplam küresel rüzgar enerjisi kapasitesinin 837 GW’a ulaştığı ve dünyanın yılda 1,2 milyar tondan fazla CO2’den kaçınmasına yardımcı olduğu paylaşıldı. Gelecek dönemlerde dünyanın daha rahat bir nefes alabilmesi için rüzgar enerjisine yapılacak olan yatırımların büyük önem taşıdığını vurgulayan Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, enerji geçişinin başrolü olan rüzgarın 2022 özetini aktardı.

Küresel rüzgar endüstrisi 2020 yılındaki rekor büyümenin sadece yüzde 1,8 gerisinde, küresel olarak eklenen yaklaşık 94 GW kapasite ile en iyi ikinci yılını geçirdi. Rüzgarın, temiz ve sürdürülebilir çevre şartları için daha fazla önemsenmesi gerektiğini vurgulayan Ali Aydın, başta rüzgar olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının gelecek yıllarda öneminin daha da artacağını belirtiyor.

Rüzgar enerjisinde kapasite arttı

Aydın'a göre rüzgar enerjisinde 2022 yılı özeti şöyle: Rüzgar ihalesi faaliyetleri arttı. Rüzgar ihalesi faaliyetleri, geçtiğimiz yıllara göre %153 daha yükseldi. Dünya çapında 88 GW'tan fazla yeni rüzgar kapasitesi ile bu sene rüzgarın yıldızı parladı.

Küresel rüzgar endüstrisinin pazar görünümü olumlu seyretti. Net sıfır taahhüdünün küresel ivme kazandığı bir yılın ardından, enerji güvenliğinin sağlanması için yenilenen aciliyetle birleştiğinde, küresel rüzgar endüstrisi için pazar görünümü daha da olumlu durmakta. Mevcut politikalar kapsamında önümüzdeki beş yıl içinde 557 GW yeni kapasitenin eklenmesi bekleniyor. Bu, 2026 yılına kadar her yıl 110 GW'tan fazla yeni kurulum anlamına geliyor.

Kara rüzgarı kurulum oranı ABD ve Çin dışında yükseldi. Avrupa, Latin Amerika, Afrika ve Orta Doğu, yeni kara türbini kurulumu için rekor yıllar geçirdi ancak toplam kara rüzgar kurulumları bir önceki yıla göre %18 daha düşüktü. Düşüşün başlıca nedeni, dünyanın en büyük iki rüzgar enerjisi pazarı olan Çin ve ABD'deki kara rüzgarı büyümesinin yavaşlamasıydı.

Offshore rüzgara yönelim gözlemlendi. Geçen yıl 21,1 GW olan offshore rüzgar kapasitesi, bu yıl üç kat daha fazla artış gösterdi. Çin, dünya çapındaki offshore rüzgar kapasitesinin %80'ini oluşturdu ve kümülatif offshore rüzgar kurulumlarını 27,7 GW'a çıkardı.