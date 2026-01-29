Ryanair, uçak içi ücretsiz Wi-Fi’yi 3–5 yıl içinde sunmayı planlıyor

Ryanair, uçak içi ücretsiz Wi-Fi hizmetini önümüzdeki üç ila beş yıl içinde yolcularına sunmayı hedefliyor. Şirket yönetimi, mevcut internet sistemlerinde kullanılan antenlerin uçak gövdesi üzerine yerleştirilmesinin yakıt tüketimini artırdığına ve bunun da maliyetleri yükselttiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle ücretsiz Wi-Fi uygulamasının, teknolojinin daha verimli çözümler sunmasıyla birlikte hayata geçirilmesi planlanıyor.

Teknoloji maliyet dengesini belirleyecek

Şirket, farklı teknoloji ve iletişim sağlayıcılarıyla görüşmeler yürütürken, yolcu profilinin ücretli internet hizmetlerine mesafeli olduğu değerlendiriliyor. Antenlerin uçak aerodinamiğini etkilemeyecek şekilde geliştirilebilmesi halinde, kabin içi internetin ücretsiz sunulmasının mümkün olacağı öngörülüyor. Ryanair’in bu yaklaşımı, düşük maliyet modelini korurken yolcu deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan uzun vadeli stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.