Ryanair’in İngiltere’deki sistem arızası faturası 6 milyon dolara çıkabilir

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İngiltere’nin hava trafik hizmetlerinden sorumlu National Air Traffic Services’ın (NATS) uçuş veri sisteminde meydana gelen arıza, çok sayıda havalimanındaki operasyonların aksamasına neden oldu. Sorun özellikle yoğun hava trafiğinin yaşandığı merkezlerde gecikme ve iptalleri artırırken, hava yolu şirketlerinin günlük uçuş planlamaları da etkilendi.

Ryanair, yaşanan aksama nedeniyle salı günü 260 uçuşunu iptal etti. Bu iptallerden yaklaşık 48 bin yolcunun etkilendiği bildirildi.

İlk maliyet 3 milyon sterline ulaştı

Ryanair CEO’su O’Leary, şirketin arıza nedeniyle ilk aşamada yaklaşık 2,5 milyon ila 3 milyon sterlin maliyetle karşı karşıya kaldığını belirtti. Uçuş programının yeniden düzenlenmesi ve operasyonların normale döndürülmesi için ortaya çıkabilecek ek giderlerle birlikte toplam faturanın 5 milyon ila 6 milyon dolara çıkabileceği ifade edildi.

Sorunun yalnızca iptal edilen seferlerden kaynaklanmadığı, uçakların ve uçuş ekiplerinin planlanan noktalarda bulunmamasının sonraki seferlerin organizasyonunu da zorlaştırdığı belirtildi.

Aksamaların etkisi yeni güne taşındı

Ryanair, operasyonlardaki bozulmanın çarşamba günü de bazı seferlere yansımasının beklendiğini açıkladı. Şirket, yaklaşık 30 uçuşun daha iptal edilmesi ihtimaline karşı yolcuları bilgilendirdi.

NATS tarafından sistemdeki teknik problemin giderildiği açıklansa da hava yolu şirketlerinin uçak ve mürettebat planlarını yeniden oluşturması nedeniyle uçuş programlarının kısa sürede tamamen normale dönmesi mümkün olmadı.

Ryanair’den hava trafik sistemine tepki

Yaşanan arızanın ardından Ryanair yönetimi, İngiltere’nin hava trafik kontrol altyapısına yönelik eleştirilerini sertleştirdi. Şirket, NATS CEO’su Martin Rolfe’nin görevinden ayrılması çağrısında bulunurken, sistemin yedekleme kapasitesinin de sorgulanması gerektiğini savundu.

NATS ise yaşanan problemin bir siber saldırıdan kaynaklanmadığını ve teknik bir arızanın söz konusu olduğunu açıkladı. İngiltere Ulaştırma Bakanlığı da olayın ardından hava trafik kontrol sistemindeki aksaklığa ilişkin NATS yönetimiyle görüşme gerçekleştirdi.

İngiltere’deki arıza, hava trafik kontrol altyapısında yaşanan tek bir teknik problemin dahi hava yolu şirketlerinde zincirleme operasyonel sorunlara ve milyonlarca dolarlık maliyetlere yol açabileceğini gösterdi.