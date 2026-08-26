ŞA-RA Enerji'den bir ayda 4 milyar TL'yi aşan yeni iş

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ŞA-RA Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SARAE), halka arzın ardından art arda açıkladığı yeni sözleşmelerle dikkat çekti. Şirketin 28 Temmuz, 17 Ağustos ve 25 Ağustos tarihlerinde KAP'a duyurduğu üç yeni işin toplam büyüklüğü 4 milyar TL'yi aşarken, söz konusu tutar 2025 yılı hasılatının yaklaşık yüzde 59'una ulaştı.

Şirketten yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Türkiye sanayi ve enerji sektörünün öncü şirketlerinden ŞA-RA Enerji, 28 Temmuz, 17 Ağustos ve 25 Ağustos'ta KAP'a yaptığı 3 açıklama ile toplam 4 milyar TL'nin üzerinde yeni ihale ve satış sözleşmelerini duyurdu. Şirketin son 1 ayda art arda açıkladığı sözleşmelerin toplamı, 2025 yılı hasılatının yaklaşık yüzde 59'una ulaştı.

ŞA-RA Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş., SARAE koduyla Borsa İstanbul'da 17 Temmuz'daki gong töreniyle halka açılmasının ardından birbiri ardına yaptığı ihale ve satış duyurularıyla dikkatleri üzerine çekti.

28 Temmuz 2026'da 17,6 milyon euro'luk (yaklaşık 20,5 milyon dolar) yurt dışı elektrik iletim hattı inşaatı sözleşmesini açıklayan ŞA-RA Enerji, 17 Ağustos 2026'da ise 318.750.700 TL (yaklaşık 6,6 milyon dolar) tutarında yurt içi satış siparişini duyurmuştu.

Şirketin, 25 Ağustos 2026 tarihli son açıklamasında ise 2.938.874.760,30 TL (yaklaşık 61,1 milyon dolar) değerinde yurt içi elektrik iletim hattı inşaatı sözleşmesi duyuruldu. ŞA-RA Enerji'nin son 1 ay içinde yaptığı 3 duyurunun toplam büyüklüğü 4 milyar TL'nin üzerinde gerçekleşirken, bu tutar şirketin 2025 yılı toplam hasılatının yaklaşık yüzde 59'una denk geldi."

ŞA-RA Enerji'den 2,9 milyar TL'lik yeni sözleşme

ŞA-RA Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mertay Türk, şirketin üst üste açıkladığı yeni sözleşmeler ve finansal performansına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"ŞA-RA Enerji olarak, enerji nakil hatlarının tüm bileşenlerini kendi bünyesinde üreten ve anahtar teslim proje sunabilen dünyadaki sayılı firmalardan biriyiz. Köklü geçmişimiz ve uzmanlığımızla hem ulusal hem de küresel pazarda güçlü ve takdir gören bir konuma sahibiz."

ŞA-RA Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından yeni iş ilişkisi konusunda 25 Ağustos 2026 tarihinde KAP'a "Yurt İçi Yerleşik Müşteri ile Yüksek Gerilim Elektrik İletim Hattı İnşaatı Sözleşmesi" başlığı ile yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz, yurt içi yerleşik bir müşteri ile 2.938.874.760,30 TL (yaklaşık 61.100.000 dolar) tutarında elektrik iletim hattı inşaatı sözleşmesi imzalamış olup sözleşmenin 2027 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Sözleşme büyüklüğü, şirketin 2025 yılı hasılatının yaklaşık yüzde 41'i seviyesindedir."

318 milyon TL'lik siparişin teslimatı 2026'da tamamlanacak

Şirket, 17 Ağustos 2026 tarihinde ise "Yurt İçinde Yerleşik Müşteriye Malzeme Satışı" başlıklı şu açıklamada bulunmuştu:

"Şirketimiz ŞA-RA Enerji A.Ş. ile yurt içinde yerleşik bir müşteri arasında toplamda 318.750.700 TL (yaklaşık 6.670.000 dolar) tutarında enerji nakil hattı bağlantı elemanları siparişi alınmış olup siparişlere konu teslimatların 2026 yılında tamamlanması planlanmaktadır."

Moldova'da 17,5 milyon euroluk inşaat sözleşmesi

Grup şirketi ile kurulan iş ortaklığı bünyesinde Moldova Elektrik İletim Sistemi Operatörü Moldelectrica ile imzaladığı Yüksek Gerilim Elektrik İletim Hattı İnşaat Sözleşmesi'ni 28 Temmuz 2026 tarihinde duyuran şirket, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Şirketimiz ŞA-RA Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin grup şirketi ŞA-RA Teknoloji Tesis A.Ş. ile kurduğu iş ortaklığı bünyesinde, yurt dışında yerleşik bir müşteri ile 17.567.731,78 euro (yaklaşık 945.870.000 TL) tutarında elektrik iletim hattı inşaat sözleşmesi imzalanmış olup sözleşmenin 2028 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Sözleşme büyüklüğü, şirketin 2025 yılı hasılatının yaklaşık yüzde 13'ü seviyesindedir."