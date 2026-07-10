Saat ve Saat halka arz büyüklüğünü açıkladı
Saat ve Saat'in halka arzında talep toplama süreci tamamlandı. Halka arzın büyüklüğü 3,75 milyar TL olurken, yurt içi bireysel yatırımcı talebi ayrılan payların 1,78 katına ulaştı.
Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 6-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında talep toplama süreci tamamlandı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre, 1 TL nominal değerli paylar 56 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunuldu.
Halka arz kapsamında 66 milyon 944 bin 955 TL nominal değerli pay satılırken, halka arzın toplam büyüklüğü 3,75 milyar TL olarak gerçekleşti.
Bireysel yatırımcıdan güçlü talep
Şirket açıklamasına göre, yurt içi bireysel yatırımcılardan gelen talep, kendilerine ayrılan nihai tahsisatın 1,78 katı seviyesinde gerçekleşti.
Yurt içi kurumsal yatırımcı talebi ise ayrılan payların 1,22 katı oldu.