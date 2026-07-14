Saat ve Saat payları 8 endekse dahil ediliyor

Saat ve Saat Sanayi A.Ş. paylarının, 16 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamasıyla birlikte şirket hisseleri 8 farklı BIST endeksi kapsamına dahil edilecek.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre, şirket payları BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Hizmetler, BIST Ticaret ve BIST Perakende Ticaret endekslerine alınacak.

Endeks hesaplamalarında şirketin 660 milyon 388 bin 991 adet payı ile yüzde 10 fiili dolaşımdaki pay oranı esas alınacak.