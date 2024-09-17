Saat&Saat yılın ilk yarısında cirosunu yüzde 22.4 artırdı

MURAT KÜÇÜK/İSTANBUL

Yılın ilk yarısında ciro, satış rakamları ve mağazalaşma bakımından başarılı bir performans sergilediklerini söyleyen Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, “Titizlikle yürüttüğümüz çalışmalarımızın da etkisi ile 2024’ün ilk yarısında adet bazında yaklaşık yüzde 26.1, ciro bazında ise enflasyondan arındırılmış yüzde 22.4 büyüme sağladık” dedi.

Bahse konu dönemde Ebel, Timex, Plein Sport ve Ferragamo gibi 4 global markayı daha portföylerine ekledikleri bilgisini paylaşan Ramazan Kaya, ilk altı ayda 5 yeni mağaza açtıklarını ve sene sonuna kadar bu rakamın 13’ü bulacağını söyledi.

Türkiye saat sektörü yüzde 15 büyüyecek

Türkiye saat sektörünün yılı yüzde 15 büyüme ile kapatmasını beklediklerini hatırlatan Kaya, “Saat&Saat olarak bizim büyüme oranımızın ise %33’ün üzerinde olmasını öngörüyoruz. Yılın geri kalan kısmında, bu büyüme öngörümüz doğrultusunda; yurt içi ve yurt dışı mağaza ağımızı güçlendirmeyi ve yeni marka distribütörlükleri ile pazar payımızı artırmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Enflasyon ile mücadele doğrultusunda uygulanan sıkı para politikası ve bu çerçevede alınan önlemlerin piyasalarda etkili olmaya başladığının altını çizen Kaya, her bütçeye uygun ürün seçeneği sunarak geniş kitlelere hitap ettiklerini ve bu sayede de tüketiciye ulaşmakta güçlük çekmediklerini söyledi. Saat&Saat’in 30’uncu yılını kutladıklarını hatırlatan Ramazan Kaya, bu doğrultuda hem sosyal sorumluluk hem de iletişim çalışmalarına ağırlık vererek topluma ve sektöre fayda sağlayan projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.