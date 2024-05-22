Saat&Saat’ten 30’uncu yaşına özel reklam filmi

Saat&Saat'in 30. yılı özelinde hazırlanan reklam filmi, zaman ve saat algısını mizahi bir dille ele alıyor. Serkan Keskin’in seslendirmesiyle hayat bulan aRthuR imzalı reklam filminin yönetmen koltuğunda Can Pehlivanlı oturuyor.

Film, saate bakış açımızı gösteren hepimizin aşina olduğu mizansenleri ustalıkla yansıtarak izleyicilere kendi hayatlarından kesitler sunuyor. Reklam filmi, bizlerin zamanı nasıl yönettiğini, ne denli esnek ve kendine özgü zaman anlayışı olduğunu yaratıcı bir şekilde anlatıyor.

Herkesin kendinden bir parça bulabileceği anları ekrana yansıtan reklam filminin sonunda marka, 30. yaşını kutluyor.