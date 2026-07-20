Saatte nostaljiyi yakaladı, kasasına 1 milyar dolar nakit koydu!

Japon teknoloji ve saat üreticisi Casio, uzun yıllardır markanın amiral gemisi olarak görülen G-Shock serisinin ardından beklenmedik bir büyüme hikâyesi yazıyor. Nikkei Asia'nın haberine göre, bir dönem "uygun fiyatlı" kimliği nedeniyle geri planda kalan Casio Watch serisi, yeniden yükselişe geçerek şirketin en çok satan saat markası oldu.

Retro tasarımları ve erişilebilir fiyat politikasıyla öne çıkan Casio Watch modelleri, özellikle kadınlar ve genç tüketiciler arasında küresel ölçekte artan talep sayesinde satışlarını hızla artırdı. Yaklaşık 30 ila 250 dolar arasında fiyatlandırılan seri, 2021'den itibaren yeniden piyasaya sürülen klasik modeller ve yeni tasarımlarla büyümesini hızlandırdı.

İlk kez G-Shock'u geride bıraktı

Şirket verilerine göre Casio Watch, 2025 mali yılında ilk kez G-Shock'u geride bırakarak Casio'nun en çok satan saat markası unvanını elde etti.

2026 mali yılının ilk çeyreğinde de bu eğilim devam etti. G-Shock'un toplam saat satışları içindeki payı yüzde 42'ye gerilerken, Casio Watch'un öncülük ettiği diğer saat markalarının payı yüzde 58'e yükseldi.

Bu değişim, şirketin yıllardır güçlü olduğu dayanıklı spor saat segmentinden daha geniş tüketici kitlesine hitap eden klasik ve günlük kullanım ürünlerine doğru stratejik bir dönüşüm yaşadığını ortaya koyuyor.

Kârlılık da yükseldi

Casio Watch serisinin başarısı yalnızca satış rakamlarına değil, şirketin finansal performansına da olumlu yansıdı.

Şirket, Casio Watch modellerinde ortalama satış fiyatını artırırken, bu ürünlerin pazarlama ve tanıtım maliyetlerinin G-Shock'a kıyasla daha düşük kalması kârlılığı destekledi.

2025 mali yılında Casio'nun faaliyet kâr marjı yaklaşık 3 puan artarak yüzde 15'e yükseldi ve son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Aynı dönemde saat bölümünde ortalama satış fiyatı yüzde 4, satış hacmi ise yüzde 6 arttı.

Güçlü finansal sonuçların etkisiyle Casio hisseleri haziran ayında son beş yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Yeni büyüme stratejisi devreye giriyor

Şirket son yıllarda Çin pazarında G-Shock satışlarının yavaşlaması, siber saldırılar ve yeniden yapılanma süreci gibi önemli zorluklarla karşı karşıya kaldı. Buna rağmen Casio, mart ayı sonu itibarıyla 150,6 milyar yen nakit varlığa ulaşarak bilançosunu güçlendirdi.

Casio, 2028 mali yılına kadar uzanan yeni orta vadeli büyüme planı kapsamında yaklaşık 50 milyar yenlik yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu kaynağın yaklaşık 30 milyar yeni küresel reklam kampanyaları, satış organizasyonları ve büyüme yatırımlarına ayrılması planlanıyor.

Şirket ayrıca faaliyet alanını genişletmek amacıyla birleşme ve satın alma fırsatlarını da değerlendirmeyi hedefliyor.

Uzmanlara göre Casio'nun yakaladığı ivme, tüketici elektroniğinde nostalji odaklı ürünlere yönelik ilginin güçlenmeye devam ettiğini ve uygun fiyatlı, ikonik tasarımların premium ürünlerle rekabet edebildiğini gösteren en dikkat çekici örneklerden biri olarak öne çıkıyor.