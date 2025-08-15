Sabancı, ABD'deki portföyünü genişletiyor: Bir şirket daha satın aldı

Sabancı Holding'in yüzde 100 bağlı ortaklığı Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş.'nin iştiraki Sabancı Renewables Inc., ABD'nin Teksas eyaletinde 130 MWdc kapasiteli güneş enerjisi santrali geliştirme hakkına sahip Lucky 7 Solar Farm LLC'nin tamamını satın aldı. Şirket, hisselerin ilişkili olmayan üçüncü bir taraftan devralındığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Planlamaya göre santralin 2027 yılının üçüncü çeyreğinde faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Sabancı Renewables, halihazırda işletmede olan Cutlass II, devreye alma süreci devam eden Oriana ve kısa süre önce alınan Pepper Solar projelerine ek olarak bu yatırımı da portföyüne kattı. Yeni kapasiteyle birlikte şirketin ABD'deki toplam yenilenebilir enerji kurulu gücü 790 MW'a ulaştı.

Şirketten açıklama

Şirketten yapılan açıklamada, “Sabancı Renewables Inc., Sabancı Topluluğu'nun yeni ekonomiye odaklı büyüme stratejisi, küresel ayak izini güçlendirme ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda ABD'de yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürmektedir” ifadelerine yer verildi.