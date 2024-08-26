Sabancı, Bulutistan’ın yüzde 65’ini satın aldı

Sabancı Holding iştiraki DXBV'nin Bulutistan'ın yüzde 65'ini satın aldığı bildirildi. Şirketin 23 Ağustos tarihinde yüzde 65'ini temsil eden paylarının 39 milyon dolar bedelle satın alındığı açıklandı.

Sabancı Holding, bulut bilişim sektöründe önemli bir satın alma gerçekleştirdi. Konuya ilişkin Sabancı Holding’den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, holdingin iştiraki olan Hollanda'da kurulu Dx Technology Services and Investment BV'nin (DxBV) ICT Bulut Bilişim A.Ş'nin (Bulutistan) ödenmiş sermayesinin yüzde 65'ini temsil eden toplam 1,1 milyon TL nominal değerli paylarını 23 Ağustos 2024 tarihinde yaklaşık 39 milyon dolar bedelle satın aldığı bildirildi.

Bulutistan'ın kurucu ve mevcut durumda azlık ortakları ile imzalanan ortaklar sözleşmesi gereğince DxBV, toplam 5 üyeden oluşan Bulutistan yönetim kurulundaki 4 üyenin seçimine ilişkin aday gösterme imtiyazına sahip olacak.

Ayrıca, Bulutistan sermayesinin yüzde 10,5'ini temsil eden 177,3 bin TL nominal değerli paylar da holding iştiraki Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Sabancı Holding Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na (Sabancı Ventures) ait.

Böylelikle, şirketin DxBV ve Sabancı Ventures üzerinden dolaylı olarak Bulutistan sermayesindeki toplam etkin ortaklık payı yüzde 75,5 olup, bu satın almayla birlikte Bulutistan holdingin finansal raporlarında konsolide edilmeye başlanacak.