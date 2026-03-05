Sabancı Holding, 2,97 milyar TL kar payı dağıtmayı planlıyor

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait kar payı dağıtım teklifini duyurdu. Şirket, brüt 2.969.007.455 TL nakit kar payı dağıtmayı planlıyor.

Buna göre, pay başına brüt kar payı 1,41356 TL, net kar payı ise 1,33897 TL olarak hesaplandı.

Dağıtılacak tutarın 1.924.560.498,06 TL’si yatırım istisnası kapsamındaki kazançlardan oluştuğu için stopaj uygulanmayacak. Kalan 1.044.446.956,94 TL üzerinden ise %15 stopaj oranı uygulanacak. Pay başına kar payı dağıtımı sadece nakit olarak yapılacak; pay olarak ödeme öngörülmüyor.

Kar payı dağıtımının 01 Nisan tarihinde başlaması Genel Kurul'a teklif edilecek.

Şirketin konsolide finansal tablolarına göre ana ortaklığa düşen net dönem karı 3.793.369.000 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan tablolara göre ise net dönem karı 9.751.193.139,44 TL olarak açıklandı. Dağıtıma konu edilmeyen tutar olağanüstü yedek olarak ayrılacak ve kar payı 01.04.2026 tarihinden itibaren nakden ortaklara ödenecek.