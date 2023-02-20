Sabancı Holding İK ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanlığı’nda atama

Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanlığı’na Yeşim Özlale Önen atandı. Yeşim Özlale Önen, 15 Mart 2023 tarihi itibarıyla görevi Hakan Timur’dan devralacak.

Son 25 yıldır Sabancı Topluluğu’nun farklı kademelerinde önemli başarılara imza atan ve 2018 yılından bu yana Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Grup Başkanı olarak görev yapan Hakan Timur, SabancıDx Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam edecek ve 30 Haziran 2023 tarihine kadar ise CEO Danışmanı olarak destek verecek.

Yeşim Özlale Önen kimdir?

Yeşim Özlale Önen, 1993 yılında İzmir Amerikan Lisesi’nden, 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu ve 1999 yılında aynı üniversitede Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamladı. 1999 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü'nde Danışman olarak başladığı iş hayatına 2003-2005 yılları arasında Deloitte şirketinde Kıdemli Danışman olarak devam etti. 2005-2007 yılları arasında ise DDI Türkiye'de Proje Müdürü olarak çalıştı. 2007-2011 yıllarında Sabancı Holding'de Topluluk İnsan Kaynaklarından Sorumlu İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapan Yeşim Özlale Önen, 2011’den itibaren ise Korn Ferry şirketinde Kıdemli Şirket Ortağı olarak görev yapıyor.