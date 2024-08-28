Sabancı Holding ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı

Holding 2024 ikinci çeyrek döneminde 1,8 milyar TL net zarar; ilk 6 ayda toplam 7,6 milyar TL net zarar kaydetti. Holding 2024 yılının ikinci çeyreğinde banka segmentinde 935,4 milyon TL; banka dışı segmentinde ise 878,6 milyon TL net zarar kaydetti. Holding malzeme teknolojileri segmentinde 728,2 milyon net kâr elde ederken, enerjide ise 135,5 milyon net zarar kaydedildi. Holding'in 2024-2 çeyrekteki satış gelirleri 40,8 milyar TL; ilk 6 ayda satış gelirleri 83,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Holding net kâr marjını 2024 ilk çeyrekteki yüzde eksi 13,73'ten yüzde eksi 9,17'ye çıkardı.

Yüksek enflasyon, artan maliyeler

Holdingin kombine geliri, yüzde 50 büyüyen bankacılık faaliyetlerinin etkisiyle yıllık yüzde 9,5 artışla 255 milyar TL'ye ulaştı. Kârlılık göstergeleri, içinde bulunulan makroekonomik ortamın ve enflasyon muhasebesinin etkisini yansıtırken, kombine FAVÖK, yüzde 10 marj seviyesi ile 25,6 milyar TL olarak gerçekleşirken, yüksek enflasyon ortamında artan maliyetler ve operasyonlara etkisi ile yıldan yıla düşüş kaydetti. Konsolide net kârdaki gerilemenin ana sebepleri düşen FAVÖK ve yüksek finansman giderlerindeki artış oldu.

Bloomberg HT'nin haberine göre Konsolide özkaynak karlılığı 2023 yılı sonunda yüzde 7,0 seviyesinden 2024 yılının ilk yarısında yüzde 0,3 seviyesine geriledi. Tek seferlik etkiler hariç tutulduğunda rakam yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşti.

Net Borç/FAVÖK oranı 1,3x seviyesinde gerçekleşerek, holding'in orta vadeli maksimum 2,0x hedefinin oldukça altında kaldı.

Holding solo net nakit pozisyonu, Exsa birleşmesi ve temettü giriş ve çıkışlarının etkisiyle 2023 sonundaki 7,0 milyar TL seviyesine kıyasla artarak 12 milyar TL'ye ulaştı. Temmuz itibariyle, Holding'in Net Aktif Değeri yüzde 23 artış ile 10,8 milyar dolara ulaştı.

Banka dışı yatırım harcamalarının satışlara oranı, yüksek faiz ortamına rağmen özellikle enerji ve dijital segmentlerde artan yatırımlarla yüzde 11,3 seviyesine yükseldi.

"Önümüzdeki dönemde daha iyi sonuçlar elde edecek şekilde önlemlerimizi almaya devam ediyoruz"

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper yaptığı değerlendirmede “İçinde bulunduğumuz makroekonomik ortamın etkisinde zorlu bir ikinci çeyreği geride bıraktık. Ekonomik yavaşlama ve enflasyon ile kur arasındaki uyumsuzlukla sonuçlanan bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Bu ortam yalnızca fiyatlama esnekliğimizi olumsuz etkilemiyor, aynı zamanda enflasyon muhasebesi nedeni ile de finansallar üzerindeki negatif etki artıyor. Bu ortamın farkındalığı ile, önümüzdeki dönemde daha iyi sonuçlar elde edecek şekilde önlemlerimizi almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz çeyrek ayrıca ana iş alanlarımıza odağımızı güçlendirirken, bu odağı yeni iş alanlarında büyümeyi destekleyecek şekilde genişleterek, Sanayi ve Yapı Malzemeleri iş birimlerimizi Malzeme Teknolojileri ve Mobilite Çözümleri olarak yeniden yapılandırdık. Bu dönemde yeni ekonomiye yönelik yatırımlarımız tüm hızıyla devam etti. Hisselerinin tamamına sahip olduğumuz DxBV, bulut teknolojileri alanında Türkiye'nin pazar liderlerinden biri olan Bulutistan'ın %65'ini satın alarak, uzun vadeli cazip büyüme potansiyeli ile portföyümüzü güçlendirdi. Çimsa'nın, 330 milyon Avro değerinde, Bileşik Krallık'ta 50 yılı aşkın tecrübeye ve yapı malzemeleri alanında geniş ürün gamına sahip olan İrlanda'da kurulu Mannok satın alımı, malzeme teknolojileri alanındaki konumumuzu güçlendirdi. ABD'deki yenilenebilir enerji yatırımlarımız, Cutlass II Güneş Enerji Santralinin başarılı bir şekilde devreye alınması ve inşaatı devam eden Oriana Güneş Enerjisi Santrali ile devam ediyor. Enerjisa Üretim, yakın zamanda gerçekleştirdiği kapasite artışı ve satın alma ile toplam rüzgar enerjisi kapasitesini 417 MW'a çıkardı ve santrallerinin toplam kurulu kapasitesini 3.8 GW'a ulaştırdı." dedi.

Çimsa, İrlandalı Mannok'un %94,7'sini satın almak üzere anlaşma imzaladı

Holding organizasyonunda gerçekleştirdikleri değişikliklerle, malzeme teknolojileri ve mobilite çözümleri alanlarında çok daha odaklı bir büyüme stratejisi uyguladıklarını belirten Cenk Alper, "Bu iki alanda da sürdürülebilirlik ve dijitalleşmenin en iyi örneklerini ortaya koyan şirketlerimizle, bir yandan bizleri Topluluk Vaadimize ulaştıracak adımlar atarken bir yandan da Dünya'nın Sabancı'sı vizyonumuzu güçlendiriyoruz. Bu doğrultuda, malzeme teknolojileri vizyonunu yapı malzemeleri iş koluna taşıyan Çimsa, kendi alanında Avrupa'nın ve Birleşik Krallık coğrafyasının önde gelen şirketlerinden İrlanda merkezli Mannok Holdings DAC hisselerinin yüzde 94,7'sini satın almak üzere anlaşma imzaladı.” diye konuştu.