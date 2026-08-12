Sabancı Holding ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı

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Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre, Sabancı Holding’in 1 Ocak-30 Haziran 2026 dönemindeki konsolide faaliyet karı 57 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde ana ortaklık paylarına düşen net kar ise 14,5 milyar TL oldu. Böylece holdingin yılın ilk yarısındaki konsolide geliri yıllık bazda yüzde 10 düşüşle 627,2 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Toplam varlıklar 4,65 trilyon liraya çıktı

Sabancı Holding’in 30 Haziran 2026 itibarıyla toplam varlıkları 4,65 trilyon TL seviyesinde bulunuyor. Holdingin aynı tarih itibarıyla toplam özkaynakları 684,5 milyar TL olarak gerçekleşirken, net borcu 3,81 trilyon TL seviyesinde oldu.

Net borcun yatırılan sermayeye oranı ise yüzde 85 olarak açıklandı.

İlk yarıda 65,8 milyar liralık kombine yatırım

Sabancı Holding ve bağlı ortaklıklarının 2026 yılının ilk yarısındaki kombine yatırım harcamaları 65,8 milyar TL oldu.

Holdingin konsolide yatırım harcamaları ise aynı dönemde 18,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.