Sabancı Holding ilk çeyrek faaliyet raporunu açıkladı

İlk 3 ayda kombine satışlarını 239 milyar TL seviyesine yükselten Sabancı Holding’de kombine FAVÖK 33,3 milyar TL olarak gerçekleşirken, banka dışı FAVÖK marjı ise 1,3 puan arttı. Aynı dönemde holding, düşük borçluluk oranı ve güçlü nakit pozisyonu ile sağlıklı bilanço yapısını korumayı sürdürdü. 2023 yıl sonunda 7 milyar TL seviyesinde bulunan Holding’in nakit pozisyonu Exsa birleşmesinin tamamlanması ve temettü gelirlerinin etkisi ile 14,4 milyar TL’ye yükselerek tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

2023 yılı kârı üzerinden dağıttığı yaklaşık 6,2 milyar TL’lik temettü ile hisse başı temettü miktarını yıllık bazda yüzde 68 artıran Sabancı Holding, yatırımlarına da kararlılıkla devam etti. Sabancı, ilk çeyrekte yaklaşık 15 milyar TL’lik kombine yatırım gerçekleştirirken, dinamik stratejik portföy yönetimi ile Topluluk şirketlerinin büyüme potansiyelini ortaya çıkaran stratejik adımlar atmayı sürdürdü.

“Sabancı, yeni yarıtımlarla Türkiye'yi yeşil dönüşümün merkezi yapacak"

Yeni ekonomi odaklı büyüme stratejileriyle, enerji ve dijital başta olmak üzere Türkiye’nin yeşil dönüşümüne katkı sağlayacak yatırımlara hız verdiklerini ifade eden Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper şunları söyledi: “Enerji üretimi alanında, Avrupa’nın en büyük kara tipi rüzgâr enerjisi projelerinden olan 1.000 MW’lık YEKA RES-2'de saha ilerlemelerini sürdürüyoruz. Yenilenebilir enerji alanındaki yetkinliğimizi ülkemizin hizmetine sunarken, yeni teknolojilerin izinde ilerlemeye de devam ediyoruz. Bu kapsamda, Topluluk şirketimiz Enerjisa Üretim ülkemizi yeşil hidrojen ve yeşil amonyak konusunda bir üretim merkezi haline getirme hedefi doğrultusunda önemli adımlar attı. Diğer yandan, e-mobilite şirketimiz Eşarj, Türkiye genelinde 1.000 istasyon ve 1.780 şarj noktasına ulaştı. Yüksek hızlı DC şarj altyapısı konusunda yüzde 30'un üzerinde pazar payı ile bu alandaki liderliğimizi sürdürüyoruz. Malzeme teknolojileri iş kolumuzun küresel temsilcilerinden Çimsa ise Mersin’de devreye aldığı 45 milyon dolarlık CAC (kalsiyum alüminat çimento) yatırımıyla, bu alanda dünyanın en büyük üçüncü üreticisi konumuna ulaştı” ifadelerini kullandı.

“Dünya'nın Sabancı'sı vizyonuyla küresel ayak izimizi güçlendiriyoruz"

Bu dönemde, tüm Topluluk şirketlerinin operasyonel mükemmeliyet yaklaşımıyla güçlü bir performans gösterdiğini ifade eden Cenk Alper şunları söyledi: “Brisa, European Rubber Journal’ın yayınladığı ‘Tire Maker Rankings’de (Lastik Üretici Sıralaması) operasyonel kârlılıkta birinciliğini sürdürdü. Küresel ayak izini pekiştirmeye devam eden Temsa’nın Fransa’ya ihraç ettiği yeni nesil elektrikli otobüsler, tarihin en yeşil olimpiyatı unvanını almaya hazırlanan Paris 2024’te izleyicilerin şehir içindeki transferlerinde kullanılacak. Büyüme yolculuğunda dijitali etkin şekilde kullanan Carrefoursa, ilk çeyrekte 348 bin yeni müşteri kazanırken, toplam 10,9 milyon benzersiz müşteriye ulaştı. Çoklu kanal büyümesine devam eden Teknosa, tamamen dijital bir kimliğe bürünme yolunda önemli adımlar atmayı sürdürdü. Hayata geçirdiği yapay zekâ uygulamasıyla, müşteri çağrılarında değerlendirme oranını yüzde 5'ten yüzde 99'a yükselterek, yapay zekânın sadece operasyonel verimlilikte değil, müşteri deneyiminde de devrim yaratan yüzünü ortaya koydu. Aynı şekilde, dijital bankacılıkta Türkiye’ye öncülük eden Akbank da 2024’ün ilk çeyreğinde ekonomimize sağladığı kredi desteğini 1 trilyon 57 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 1 trilyon 323 milyar TL seviyesine çıkardı.”

Türkiye’deki yatırımlarının yanında, Dünya’nın Sabancı’sı vizyonuyla küresel ayak izlerini de güçlendirdiklerini ifade eden Cenk Alper, “ABD’deki ilk güneş santralimiz olan 272 MW’lık Cutlass II projemizde saha çalışmaları tamamlandı ve santral %100 kapasite ile üretime başladı. 232 MW’lık Oriana Solar projemizde ise saha çalışmaları başlatıldı. ABD’deki yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sürdürürken, geleceğin enerji çözümlerinin geliştiricisi olmamızı sağlayacak yıkıcı inovasyon yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Bu doğrultuda, yapay zekâ odaklı iklim teknolojileri şirketi AiDash’e yatırımımızı gerçekleştirirken, Clean Energy Ventures üzerinden kurulan fona da dahil olduk. Malzeme teknolojileri iş kolumuzda ise ABD’nin ardından Avrupa’da da büyümesini sürdüren Kordsa, 2022’de bünyesine kattığı İtalya merkezli Microtex’te yeni prepreg hattı yatırımını tamamladı” dedi.

“Sabancı topluluğu olarak 9 şirketimiz ile CDP liderleri arasındayız"

Türkiye’de ve yurt dışında tüm bu yatırımları hayata geçirirken, sahip oldukları teknolojik yetkinliği iş süreçlerini daha sürdürülebilir hale getirmek için kullandıklarını ifade eden Cenk Alper, “Bu sayede, Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) 14. İklim Değişikliği ve Doğa Konferansı’nda, Topluluk şirketlerimizin 5'i CDP Global A Listesi’nde, 4'ü ise CDP Türkiye Liderleri arasında yer almayı başardı. İklim acil durumuyla mücadele konusunda gösterdiğimiz çabaların sonucunu bu şekilde almaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde, Türkiye’nin toplumsal kalkınmasına katkıda bulunacak çok önemli bir projeye daha hayat verdiklerini ifade eden Cenk Alper, “Sabancı Gençlik Seferberliği ile, ‘Bütün ümidim gençliktedir’ diyen Ulu Önder Atatürk’ün izinde, Türkiye çapında yeni bir sosyal girişim modelinin temellerini atıyoruz. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışındaki Ar-Ge merkezlerimizle, kuluçka merkezlerimizle, üniversite iş birliklerimizle, girişim sermayesi fonlarımızla, Topluluk şirketlerimizle, Sabancı Üniversitesi ve Sabancı Vakfı ile toplumsal etki projelerimizle ve en önemlisi 60 bin Sabancı Gönüllüsü ile daha iyi bir gelecek inşa etmek için birlikte çok çalıştık. Şimdi tüm bu öğrenimlerimizi, Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri Ağı altında birleştiriyor ve ‘Geleceğimizi Kimseye Vermiyoruz’ diyerek gençlerimiz için seferber ediyoruz” dedi.