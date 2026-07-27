Sabancı Holding iştirakinden yüzde 1800 bedelsiz sermaye artırım kararı

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını duyurdu.

Şirketin 24 Temmuz 2026 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 10 milyar TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 194 milyon 529 bin 76 TL olan çıkarılmış sermaye, tamamen iç kaynaklardan karşılanmak üzere 3 milyar 501 milyon 331 bin 195,57 TL artırılacak.

Böylece şirketin çıkarılmış sermayesi yüzde 1.799,90 artışla 3 milyar 695 milyon 860 bin 271,57 TL'ye yükselecek.

Mevcut ortaklara bedelsiz pay verilecek

Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek nama yazılı ve imtiyazsız paylar, mevcut pay sahiplerine sermayedeki payları oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılacak.

Kordsa, sermaye artırımı sürecinin tamamlanması için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuru ve izin süreçlerinin başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.