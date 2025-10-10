  1. Ekonomim
Sabancı Holding, Türkiye'nin en iyi işvereni oldu

Forbes tarafından hazırlanan “Dünyanın En İyi İşverenleri-2025” listesi açıklandı. Sabancı Holding 51. sıra ile Türkiye’nin en iyi işvereni oldu.


Küresel ekonomi ve iş dünyasının en saygın yayın organlarından Forbes tarafından, Statista iş birliğiyle hazırlanan “Dünyanın En İyi İşverenleri-2025” listesi açıklandı.

Sabancı Holding Türkiye'deki şirketlerin ilk sırasında

Dünyanın dört bir yanından toplam 900 şirket bu listede yer aldı. Kapsayıcı insan kaynakları politikaları, gelişim ve fırsat eşitliği yaklaşımı, esnek çalışma uygulamaları ve çalışan bağlılığı programlarıyla bu yıl listenin 51’inci sırasına yükselen Sabancı Holding, aynı zamanda Türkiye’deki şirketler arasında da birinci sırada yer aldı.

144 basamak yükseldi 

Son sekiz yıldır aralıksız olarak “Dünyanın En İyi İşverenleri” arasında gösterilen Sabancı, geçtiğimiz yıl listenin 195’inci sırasında bulunurken, bu yıl gerçekleştirdiği 144 basamaklık yükselişle, listedeki şirketler arasında en büyük sıçramalardan birine imza attı.

Araştırmaya 50’den fazla ülkeden 300 bin çalışan katıldı

Forbes’un pazar araştırma şirketi Statista ile yürüttüğü araştırma, 50’den fazla ülkeden 300 binin üzerinde çalışanın katılımıyla gerçekleştirildi. Şirketler; çalışanların kendi işverenlerini tavsiye etme eğilimleri kariyer gelişimi, iş-yaşam dengesi ve kurumsal itibar gibi temel kriterlere göre değerlendirildi.

TIME’ın “Dünyanın En İyi Şirketleri” listesinde de iki yıldır zirvede

Sabancı Holding, geçtiğimiz aylarda TIME dergisi tarafından yayımlanan “Dünyanın En İyi Şirketleri" listesinde de 131’inci sırada yer almış; bu başarısıyla 2024 yılının ardından 2025’te de listede en üst sırada bulunan Türk şirketi olmuştu. 

“Bizim için asıl yatırım, insanımıza yaptığımız yatırımdır”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, “Bu sene, önce Time dergisinin ‘Dünyanın En İyi Şirketleri’ listesinde, şimdi de Forbes dergisinin ‘Dünyanın En İyi İşverenleri’ listesinde Türkiye’nin bir numaralı şirketi olduk. Sabancı Topluluğu olarak biz yalnızca şirketlerimizin bugünkü başarılarıyla değil, geleceğe taşıdığımız hayallerimizle varız. 100 yıllık mirasımızı gençlerimizin enerjisiyle, çalışanlarımızın cesareti ve vizyonuyla birleştiriyoruz. Bu başarı, Sabancı’yı yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da geleceğini şekillendiren bir topluluk haline getiriyor. Bizim için asıl yatırım, insanımıza yaptığımız yatırımdır. Çalışanlarımızın tutkusu, cesareti ve yaratıcılığıyla ikinci yüzyılımıza çok daha güçlü adımlarla ilerliyoruz.” dedi.

