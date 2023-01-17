Sabancı Holding, WEF’in ‘Küresel İş Birliği Köyü’nün kurucu ortağı oldu

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 2023 Yıllık Toplantısı, dijital teknolojiler alanında bir ilke ev sahipliği yaptı. Küresel İş Birliği Köyü (Global Collaboration Village - GCV) adını taşıyan, dünyanın ilk küresel amaç-odaklı metaverse platformu, Dünya Ekonomik Forumu tarafından Accenture ve Microsoft iş birliğiyle hayata geçirildi. Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), MIT, UNICEF gibi kamu, sivil toplum ve akademi dünyası temsilcilerinin yanı sıra kendi alanlarında dünyanın lider şirketlerinin destek verdiği projenin kurucu ortakları arasında Sabancı Holding de yer aldı. Sabancı Holding, 80 kurumun yer aldığı Kurucu Ortaklar listesindeki tek Türk şirket oldu.

Uluslararası iş birliğini güçlendirme ve yeniden harekete geçirme amacı taşıyan projenin, küresel sorunların teşhisi ve bunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi için derinlemesine deneyimler sunarken, toplumun ana paydaşları arasında da etkileşimi artırması planlanıyor.

GCV bünyesinde, WEF’in ana prensiplerini yansıtan ve “4. Sanayi Devrimi”, “Sanayi Dönüşümü”, “Doğa ve İklim”, “Yeni Ekonomi ve Toplum”, “Bölgesel ve Küresel İş Birliği” olarak isimlendirilen beş farklı merkez bulunuyor. Bu merkezlerin yanı sıra, farklı paydaşların temsili için proje bünyesinde “İş Dünyası”, “Hükümetler ve Uluslararası Organizasyonlar”, “Sivil Toplum”, “Bilim” ve “Eğlence, Spor ve Kültür” başlıkları altında 5 farklı ‘paydaş kampüsü’ yer alıyor.

“Oyun kurucu pozisyonumuzu güçlendiriyoruz”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Sürdürülebilir yaşama katkı sağlamak, öncü girişimler ortaya koymak ve Türkiye ile dünya arasında köprü görevi görmek, Sabancı olarak bizim Topluluk Vaadimizin üç ana unsuru. Bu vaadimizin izinde ilerlerken, dünyada her geçen gün önem kazanan ‘yeni ekonomi’yi odağımıza alarak enerji ve iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri ve dijital teknolojiler alanlarının her birinde oyun kurucu pozisyonumuzu güçlendiriyoruz. Dünyanın ilk küresel amaç-odaklı metaverse platformu olan GCV projesinde, tek Türk Kurucu Ortak olarak yer almak, bizim dijital teknolojilerdeki öncü rolümüzün çok önemli bir göstergesi.” şeklinde konuştu.

Sabancı Topluluğu’nun, gelecek 5 yıllık dönemde yapacağı yatırımların yüzde 75’inin yeni ekonomiye ayrılacağını hatırlatan Alper, şunları kaydetti: “Yeni ekonomi odaklı büyüme stratejimiz, Dünya Ekonomik Forumu’nun ana ilkeleri ve bu kapsamda GCV bünyesinde oluşturulan merkezlerle de son derece uyumlu. Bu doğrultuda, Topluluğumuz bünyesinde 2022 yılında yaygınlaşmaya başlayan metaverse yaratma ve kullandırma yetkinliklerimizi, GCV bünyesindeki ‘4. Sanayi Devrimi’, ‘Doğa ve İklim’ ve ‘Yeni Ekonomi ve Toplum’ merkezlerinde hayata geçireceğiz. Bu merkezlerde yıl boyunca aktif olarak yer alarak Dünya’nın Sabancı’sı vizyonumuzu pekiştireceğiz. İklim teknolojileri ve yenilenebilir enerji öncelikli olmak üzere, Topluluğumuzun yeni ekonomi odaklı yatırım planlarını ve odak alanlarını tüm küresel paydaşlarla paylaşacağız.”

“Uluslararası birikimimizi ülkemiz için seferber ediyoruz”

Sabancı Topluluğu şirketlerinden SabancıDx, Enerjisa ve Kordsa’nın, 2022 yılında metaverse alanında öncü projeler hayata geçirdiğini belirten Alper, “Topluluk şirketlerimizin attıkları adımlarla güçlendirdiğimiz Dünya’nın Sabancı’sı vizyonumuzun en önemli unsurlarından biri de uluslararası bilgi birikimimizi ülkemizin toplumsal kalkınması için seferber etmek. Özellikle yeni teknolojileri ülkemize ve insanımıza kazandırmak. Bu, bizim Topluluk Vaadimizin de vazgeçilmez bir parçası. Bu kapsamda, metaverse gibi dijital teknolojilere yön veren alanlardaki tecrübemizi genç nesillere aktarmayı en büyük sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Geçtiğimiz yılki Sabancı Cumhuriyet Seferberliği etkinliklerimiz kapsamında, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki lise öğrencilerine metaverse eğitimleri verdik. Tüm Topluluk şirketlerimiz ve Sabancı Gönüllülerimizle birlikte, benzer etkinliklerle, gençlerimizi teknolojiye, bilime, inovasyona yönlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.